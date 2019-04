Die Dark-Souls-Macher haben sich mit Sekiro: Shadows Die Twice unlängst an einen neuen Dark-Fantasy-Titel gewagt. Wie stehen die Fans zum neuen Actionspiel? Ist es ein Verkaufserfolg?

Wie die Dark-Souls-Reihe zuvor auch, hat auch Sekiro: Shadows Die Twice in der Presse überwiegend gute Kritiken bekommen. Das muss aber ja noch lange nicht heißen, dass der neue Actiontitel von From Software tatsächlich auch bei den Fans ankommt und ein Verkaufserfolg wird. Publisher Activision hat diesbezüglich nun ein erstes Zwischenfazit gezogen.

Und dieses fällt am Ende aber doch sehr positiv aus! So hat sich Sekiro: Shadows Die Twice in weniger als zehn Tagen seit dem Release mehr als zwei Millionen Mal weltweit verkauft. Damit spiegeln sich die hervorragenden Kritiken auch in den Verkaufszahlen nieder. Bei Metacritic ergaunert sich das Action-Epos mit Bewertungen von 90+ den Must-Play-Status.

Zwar mausert sich Sekiro: Shadows Die Twice damit nicht ganz zur sich am schnellsten verkaufenden neuen IP von From Software, Grund zur Freude gibt es für das Entwicklerstudio aber allemal. Michelle Fonseca, Vice President of Product Management bei Activision, führt zum Release aus: "Sekiro: Shadows Die Twice ist ein äußerst besonderer und einzigartiger Gewinn für Activisions Portfolio von Spielen. Es war eine Ehre, mit From Software zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, Spielern auf der ganzen Welt eine brandneue Reihe näherzubringen. Die Fans haben Sekiro: Shadows Die Twice zu einem der unglaublichsten Verkaufsstarts im laufenden Jahr 2019 verholfen. Das Spiel schlägt sich wunderbar auf allen Plattformen, inklusive PC, und wir freuen uns über die kontinuierliche Unterstützung von Spielern und Kritikern. Die Freude der Fans, wann immer sie eine Herausforderung meistern, ist wirklich ansteckend."

Am Release-Tage avancierte das Spiel zum am häufigsten gesehenen Titel bei Twitch. Über 631 Millionen Minuten an Gameplay wurden auf Twitch allein am Release-Wochenende angesehen. In einer Woche lag die Sendezeit rund um das Spiel gar bei 1,1 Milliarden Minuten.