Seit dem gestrigen Freitag ist das neue Spiel der Dark-Souls-Macher von From Software offiziell im Handel erhältlich. Doch wie lange beschäftigt euch Sekiro: Shadows Die Twice eigentlich?

Immer wenn ein neuer Top-Titel erscheint fragen sich Spieler auch, wie lange sie der Titel auch tatsächlich beschäftigt und ob sich die entsprechende Investition lohnt. Die Frage nach der Spielzeit ist daher immer eine der interessantesten, insbesondere wenn es sich um einen Singleplayer-Titel wie eben Sekiro: Shadows Die Twice handelt.

Zwar gibt es gegenwärtig keine offiziellen Angaben oder durch eine breite Masse an Spielern ermittelte Erfahrungswerte, die verschiedenen Testberichte lassen aber Rückschlüsse auf die Spieldauer des Titels zu. Die Bandbreite reicht dabei von rund 30 Stunden Spielzeit bei sehr versierten Spielern bis hin zu 60 Stunden bei eher weniger begabten Gamern.

Im Durchschnitt dürfte die Wahrheit demnach wie gewohnt in der Mitte liegen, so dass ihr mit einer Spieldauer von rund 45 bis 50 Stunden rechnen dürft, um Sekiro: Shadows Die Twice durchzuspielen. Wie schnell oder langsam ihr am Ende seid, hängt allen voran natürlich davon ab, wieviel Zeit ihr für die vielen Bosskämpfe benötigt. Selbst die frühen Bossgegner wie Lady Butterfly stellen - typisch für From Software - bereits eine Herausforderung dar und lassen sich nicht ohne Weiteres auf die Schnell besiegen.

Selbst wenn ihr einmal auf dem standardmäßigen Schwierigkeitsgrad durch seid, so könnt ihr die Spielzeit weiter verlängern, indem ihr auch auf höherer Schwierigkeit noch einmal durchstartet und die Herausforderung annehmt. So oder so: Selbst 30 Stunden sind in der heutigen Zeit für einen Singleplayer-Titel eine durchaus beachtliche Größe.

Unsere aktuellen Sekiro: Shadows Die Twice Tipps könnt ihr hier nachlesen. Das Spiel ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.