Fans der Dark-Souls-Reihe bekommen zwar von From Software zunächst keinen neuen Teil spendiert, in Kürze mit Sekrio: Shadows Die Twice aber immerhin einen durchaus vergleichbaren Dark-Fantasy-Titel. Wer auf dem PC zocken möchte, muss nur noch gewährleisten, dass der heimische Rechenknecht auch stark genug ist.

Am 22. März 2019 bringt From Software mit Sekiro: Shadow Die Twice sein neuestes Werk für PS4 und Xbox One sowie auch für den PC heraus. Damit erscheint einer der größten Hoffnungsträger des Spielejahres 2019 schon früh im neuen Jahr. Wer auf dem heimischen Rechenknecht zocken möchte, kann sich vorab nun mit den Systemanforderungen auseinandersetzen.

Auf der Steam-Produktseite zum Spiel wurden die Anforderungen nun nämlich publik gemacht. Erfreulich dabei: Die benötigten Komponenten in eurem Rechner sind für heutige Standards durchaus als moderat zu bezeichnen, womit sich From Software seiner Linie treu bleibt. Immerhin war auch die Anforderungen von Dark Souls III zuletzt auf dem PC schon sehr genügsam.

Minimale Systemanforderungen

OS: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

Arbeitsspeicher: 4GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7950

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Festplatte: 25GB

Empfohlene Systemkonfiguration

OS: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i5-2500K | AMD Ryzen 5 1400

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 970 | AMD Radeon RX 570

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Festplatte: 25GB

Den erst kürzlich zum Spiel veröffentlichten Story-Trailer, der euch die Handlung des Fantasy-Titels näher bringt, könnt ihr euch anbei noch einmal ansehen.