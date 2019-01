Mit der Dark-Souls-Reihe haben sich die Mannen von From Software einen Namen gemacht. Schon bald soll nun mit Sekiro: Shadows Die Twice ein weiteres Dark-Fantasy-Action-RPG erscheinen, und dieses bietet ein für das Studio eher ungewöhnliches Feature.

Mit der Dark-Souls-Reihe hat From Software mehrere erfolgreiche Action-Rollenspiele abgeliefert, die Handlungen der Spiele lebten dabei aber eher von der Spielwelt im Allgemeinen. Mit dem im März erscheinenden Sekiro: Shadows Die Twice kehrt man sich davon ein Stück weit ab, was auch ein für das Studio eher ungewöhnliches "Feature" mit sich bringt.

So möchten die Macher in Sekiro: Shadows Die Twice die Charaktere und deren Beziehungen mehr in den Fokus rücken. Die Handlung des Spiels entwickelt sich daher auf eine etwas andere Art und Weise - und so kommt es, dass Sekiro als erstes Spiel von From Software in der modernen Videospiel-Ära über einen sprechenden (!) Protagonisten verfügen wird.

"Er wird hier und da ein paar Sachen sagen", so Ysuhiro Kitao, der Marketing und Communications Manager von From Software gegenüber der Game Informer. "Aber er wird euch nicht mit konstanten Monologen zu Tränen langweilen." Dieser neue Ansatz der Erzählweise soll gleichzeitig jedoch nicht dazu führen, dass ihr Teile der Story nicht weiter in Beschreibungen von Gegenständen und durch das Durchforsten der Spielwelt in Erfahrung bringen könnt. Kitao spricht insoweit von "fragmentiertem Storytelling".

Der Protagonist namens The Wolf pflegt eine Beziehung zu The Young Lord, kann diesen jedoch nicht ausreichend beschützen. Das bringt die Handlung des Spiels ins Rollen. Laut From Software wird euch The Young Lord in einer Mission begleiten, es soll sich aber um "keine Eskortmission im traditionellen Sinn" handeln.

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One.