Die Dark-Souls-Macher von From Software haben auf der E3 2019 ihr gemeinschaftliches neues Projekt mit Game-of-Thrones-Autor George R.R. Martin - Elden Ring - vorgestellt. Doch was ist eigentlich mit dem aktuellen Sekiro: Shadows Die Twice? Wird es noch frische DLC-Inhalte geben?

Nach dem Ende der Dark-Souls-Trilogie blieb From Software auch mit Sekiro: Shadows Die Twice dem Dark-Fantasy-Genre treu und lieferte wieder einen gelungenen Titel ab. Seit dem Release im März dieses Jahres ist es jedoch ruhig um den Titel geworden und Fans fragen berechtigterweise, ob es noch einmal frische Inhalte in Form von DLC geben wird.

Die Antwort darauf scheint es nun aus dem Gaming-Forum ResetEra zu geben, nachdem man auf der E3 2019 mit Elden Ring ein neues Spiel zusammen mit Game-of-Thrones-Autor George R.R. Martin angekündigt, zum aktuellen Sekiro aber kein Wort verloren hat. Im bekannten Gaming-Forum meldete sich jetzt nämlich ein als Insider bekannter Nutzer zu Wort und bestätigt: "Aktuell arbeitet niemand an einem Sekiro-DLC."

Natürlich ist das keine offizielle Bestätigung, für Nachschub zu Sekiro sieht es aber dennoch eher mau aus. Der Insider hatte in der Vergangenheit schon häufiger zutreffende Informationen rund um From Software parat und wurde auch vom Administrator des Forums daher als Person "mit einer guten Quellen" bezeichnet.

Laut dem Insider liege der Hauptfokus von From Software demnach bereits voll und ganz auf Elden Ring. Alle Ressourcen, die sonst für einen DLC zu Sekiro: Shadows Die Twice zur Verfügung gestanden hätten, sollen sich mittlerweile auf das neue Fantasy-Projekt konzentrieren; schließlich soll dieses auch das bislang größte Spiel in der Geschichte von From Software werden.

Ob From Software nach der Fertigstellung von Elden Ring noch einmal zu Sekiro zurückkehren wird, darf bezweifelt werden.