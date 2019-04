Sega hat einen weiteren Schub der 40 Spiele angekündigt, die auf dem Mega Drive Mini vorinstalliert sein werden. Darunter die üblichen Verdächtigen.

SEGA hat heute weitere Klassiker bekanntgegeben, die auf dem Mega Drive Mini vorinstalliert sein werden. Die Miniatur-Retro-Konsole erscheint am 19. September 2019. Mit dabei sind einige alte Perlen wie Earthworm Jim, Sonic the Hedgehog 2, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse und World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck. Die vollständige Liste der aktuell enthüllten zehn Titel findet ihr nachfolgend.

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

Thunder Force III

Super Fantasy Zone

Shinobi III

Streets of Rage 2

Earthworm Jim

Sonic the Hedgehog 2

Contra: Hard Corps

Landstalker

Insgesamt werden 40 Spiele auf dem Mega Drive Mini enthalten sein. Mit der aktuellen Ankündigung wächst die Liste bekannter Spiele auf 20 Titel an. Zu den bisher enthüllten Spielen gehören:

Sonic the Hedgehog

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Space Harrier 2

Shining Force

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

ToeJam & Earl

Comix Zone

Altered Beast

Gunstar Heroes

Das Gerät wird zum Launch im September zum Preis von 79,99 Euro erhältlich sein.