Ein weiteres Unternehmen hat mit SEGA nun den eigenen Auftritt auf der diesjährigen gamescom in Köln näher vorgestellt. Dabei wird man auch ein komplett neues Spiel im Gepäck haben.

SEGA hat als nächstes Spieleunternehmen das Line-up für die nahende gamescom in Köln bekannt gegeben. Angeführt werden die gezeigten Spiele dabei von einem komplett neuen AAA-Titel, der bislang noch nicht angekündigt wurde.

Daneben hat man aber auch allerhand weitere Spiele im Gepäck, darunter Catherine: Full Body oder Two Point Hospital für Konsole. Und auch die Retro-Konsole SEGA Mega Drive Mini darf natürlich nicht fehlen. Diese könnt ihr am Stand von Koch Media in Halle 9.1 unter die Lupe nehmen.

Catherine: Full Body erscheint am 03. September 2019 und lässt euch vorab auf der Messe noch einmal Eindrücke des Remaster sammeln. In einer Demo gibt es einige Zwischensequenzen ebenso wie einen spielbaren Abschnitt vom Anfang des Spiels.

Der auf dem PC erfolgreiche Titel Two Point Hospital soll nun auch auf PS4, Xbox One und Switch für Furore sorgen. Auf der gamescom könnt ihr in der Konsolenversion schon einmal Krankenhausverwalter spielen.

Das SEGA Mega Drive Mini wurde zuletzt erst auf den 04. Oktober 2019 verschoben; gamescom-Teilnehmer können sich die Retro-Plattform damit rund sechs Wochen vor dem Release näher anschauen.