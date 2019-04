Im Rahmen der gestrigen Ausgabe von "Inside Xbox" hat sich Microsoft auch dem Exklusivtitel Sea of Thieves gewidmet und das kommende Anniversary Update ausführlicher vorgestellt.

Vor etwas mehr als einem Jahr erschien Sea of Thieves aus dem Hause Rare exklusiv für PC und Xbox One. Der Jahrestag wird etwas verspätet mit dem bevorstehenden Anniversary Update gefeiert. Der große Patch erscheint am 30. April und bringt allerhand neue Spielinhalte mit sich.

Mit der Arena erhält ein neuer PvP-Modus Einzug, in dem ihr mit Freunden gegen andere Crews in jeweils 24-minütigen Partien antreten könnt. Darüber hinaus gibt es die neuen Story-Kampagnen "Tall Tales", welche ihr alleine oder im Koop mit Freunden angehen könnt. Die erste solche Kampagne wird "Shores of Gold" heißen und will euch mit einem großen Abenteuer rund um Liebe, Verrat und Ehre auf der Suche nach Gold in ihren Bann ziehen.

Bleibt zum Abschluss noch "The Hunter's Call", ein nagelneuer Handelsbund samt neuartiger Herausforderungen und Belohnungen. Künftig dürft ihr das Entermesser gegen Kochlöffel oder Angel tauschen und die kulinarische Vielfalt der Ozeane entdecken, in denen sich über 50 Fischarten tummeln.