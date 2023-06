Microsoft hatte auf seinem Xbox Games Showcase eine echte Überraschung parat, denn im Piraten-Dauerbrenner Sea of Thieves landet jetzt eine echte Gaming-Legende: Monkey Island. Die urige Reihe um Guybrush Threepwood wird im Rahmen einer mehrteiligen Erweiterung ihre Spuren in Sea of Thieves hinterlassen.

Wer etwas für Piratenspiele übrig hat, der kam in den letzten Jahren eigentlich kaum um Sea of Thieves von Rare herum. Der Xbox-Titel war bereits in der Vergangenheit regelmäßig mit neuem Content versorgt worden, jetzt kommt aber dann doch eine echte Überraschung an dieser Front: In Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games gibt es eine dreiteilige Erweiterung rund um die klassische Spielereihe Monkey Island.

"The Legend of Monkey Island" wird in monatlichen Ausgaben beginnend ab dem 20. Juli 2023 in Sea of Thieves erscheinen. Dabei handelt es sich um eine neue Geschichte mit den Charakteren und auch originalen Sprechern der Monkey-Island-Spielereihe. Dementsprechend trefft ihr auf Guybrush Threepwood, seine geliebte Elaine, den Geister-Kapitän LeChuck, Murray den sprechenden dämonischen Schädel und mehr ikonischen Charaktere.

Es wird frei erkundbare Versionen von sowohl Melee Island als auch Monkey Island im Spiel geben, wo ihr Puzzle lösen müsst. Dabei wurde der klassische Point-&-Click-Style früherer Monkey-Island-Titel an die First-Person-Perspektive von Sea of Thieves angepasst. Da das Ganze in der Sea of the Damned angesiedelt ist, könnt ihr euer Monkey-Island-Abenteuer dort ohne Störungen anderer Spieler erleben.

Alle drei Tall Tales genannten Teile von "The Legend of Monkey Island" werden kostenfrei angeboten. Dabei wird eine authentische Story erzählt, die eine einzige hypothetische Frage in den Mittelpunkt rückt.