Sea of Thieves

Auch wenn Rare mittlerweile vorwiegend am neuen Open-World-Abenteuer Everwild werkelt, wird das Piraten-Epos Sea of Thieves keineswegs zurückgelassen. Zum bereits erhältlichen Titel gibt es nun frische Story-Inhalte.

Auf der X019 hat Rare frische Inhalte für Sea of Thieves angekündigt. Das Piraten-Sandbox-Spiel bekommt demnach den DLC namens "The Seabound Soul" spendiert. Dieser startet eine sogenannte "Tall Tale", also eine deutlich größer angelegte neue Geschichte innerhalb des Spieluniversums.

Ihr folgt im neuen Inhalt Captain Pendragon, der das Mysterium hinter einem Schiff namens Ashen Dragon auflösen will. Dabei entlarvt ihr eine komplett neue Bedrohung der Welt von Sea of Thieves, die sich höchstwahrscheinlich über mehrere Monate in weiteren nachfolgenden Updates erstrecken wird.

Die "Tall Tales" sind handlungsbasierte Quests mit Puzzle- und Umgebungs-Herausforderungen. Erstmals erhielten diese mit dem Anniversary Update Einzug in das Spiel; aufgerufen können diese über den Adventure-Modus des Spiels werden.

Und: Künftig müsst ihr euch auch vor Feuer in Acht nehmen, denn neuerdings werden sich Spieler mit Feuerbomben attackieren können. Der Startschuss für "The Seabound Soul" soll bereits am 20. November 2019 fallen; der DLC ist für alle Spieler kostenfrei.