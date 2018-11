Im Rahmen der X018 in Mexico City hat Microsoft zusammen mit Rare das mittlerweile fünfte Inhalts-Update zum Piratenabenteuer Sea of Thieves offiziell angekündigt.

Die bisherigen Zusatzinhalte zu Sea of Thieves haben sich auf das Piratenabenteuer an sich fokussiert und diesbezüglich einige neue Varianten ins Spiel gebracht. Unter anderem durftet ihr auch schonmal Schiffe voller Skelette bekämpfen. Mit dem fünften Inhalts-Update geht Entwickler Rare nun aber neue Wege.

Der Patch ist für Anfang 2019 eingeplant und wird ein neues PvP-Gebiet namens "The Arena" beinhalten. Dort könnt ihr euch direkt in das Schlachtgetümmel mit anderen Spielern stürzen. Im neuen Wettkampfmodus müsst ihr eure Piratenfähigkeiten in mitunter rasanten Spielen gegen rivalisierende Mannschaften unter Beweis stellen. Dabei werden alle Elemente von Sea of Thieves in einem Rennen um Schätze und Reichtum vereint.

Damit aber nicht genug, denn neben diesem Spielmodus wird es auch ein neues Tavernen-Gebiet und die neue Handelsgesellschaft Sea Dogs geben.

Zuvor gibt es für Sea of Thieves aber noch das vierte Erweiterungspaket namens "Shrouded Spoils". Der Titel ist für Xbox One sowie Windows 10 PC erhältlich und ist Teil von Microsofts Abomodell Xbox Game Pass.