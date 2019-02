Sea of Thieves

Mit Sea of Thieves haben Microsoft und Rare durchaus ins Schwarze getroffen, denn das Piratenabenteuer schlägt sich sehr gut und hat die Erwartungen erfüllt. Damit das auch in Zukunft noch lange so bleibt hat Microsoft nun eine neue Aktion ins Leben gerufen.

Im Rahmen von "Inside Xbox" hat Microsoft eine kostenlose Testversion zu Rares Piratenabenteuer angekündigt. Ab dem heutigen 06. Februar 2019 bekommen Spieler des Titels die Möglichkeit bis zu drei Freunde vorübergehend für lau in den Titel einzuladen.

Alle Käufer von Sea of Thieves sowie Abonnenten des Xbox Game Pass erhalten diese Möglichkeit, andere Gamer einzuladen. Diese erhalten dann einen Code, der über die offizielle Webseite eingelöst werden kann. Anschließend können die eingeladenen Spieler das komplette Spiel eine Woche lang kostenlos zocken.

Wer überzeugt ist, kann sich die Vollversion dauerhaft mit einem satten Rabatt von 35 Prozent auf den aktuellen Verkaufspreis sichern. Dieses Angebot gilt bis zum 27. Februar 2019. Begleitet wird die ganze Promo auch mit einem In-Game-Event, bei dem ihr dank diverser Aktivitäten neue kosmetische Gegenstände ergattern könnt. Das Mercenary-Event fungiert als eine Art Brücke zwischen den sonstigen wöchentlichen Events und vollwertigen Erweiterungen zum Spiel, um die Gamer bei der Stange zu halten.

Sea of Thieves hat bereits vier Add-ons erhalten, eine fünfte kostenlose Erweiterung ist mit "The Arena" bereits für Anfang dieses Jahres eingeplant und bringt neue PvP-Inhalte mit sich.