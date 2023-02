Als ein gigantisches Alien-Konstrukt, der Metaeder, im Orbit der Erde erscheint, geht alles schief. Das Sentient Contact Assessment and Response Team (SCAR), bestehend aus Forschern und Wissenschaftlern, wird an Bord der Hermes ausgesandt, um das fremde Objekt zu erkunden. Doch der Metaeder schickt das Schiff samt Team auf einen mysteriösen Planeten. Das Schiff stürzt ab, das Team wird verstreut. Dr. Kate Ward, eine Wissenschaftlerin des Teams, wacht benommen in einer fremden und feindlichen Umgebung auf und kämpft fortan um ihr Überleben.

Kate hat nun schlechte Karten. Allein und ohne Ausrüstung auf einem fremden Planeten beginnt sie, die Umgebung zu erkunden und stößt dabei nicht nur auf Teile der Hermes, sondern auch auf uralte Alien-Ruinen, feindliche Kreaturen und eine seltsame Wesenheit, die ihr Hinweise zu geben scheint. In Trümmerstücken der Hermes findet Kate nach und nach hilfreiche Werkzeuge und Waffen und beginnt damit, ihr Team zu suchen und die Vorgänge auf dem Planeten aufzudecken.

Erkundung und Erforschung sind zwei der Hauptbestandteile des Spiels. Aus der Third-Person-Perspektive steuert ihr Kate durch fremdartige, beeindruckende Biome. Ihr scannt Pflanzen, Objekte und Lebewesen, um Wissen und Informationen zu sammeln. Zugleich findet ihr damit Mittel und Wege, euch der feindlichen Fauna zu erwehren.

Erlangtes Wissen manifestiert sich in Skillpunkten, mit denen ihr nach und nach neue Perks und Fähigkeiten freischaltet, die Kate stärken und ihr erweiterte Möglichkeiten verleihen – wie zum Beispiel mehr Gesundheit, mehr Kondition, aber auch verringerte Kosten bei der Verwendung von Gerätschaften oder mehr Ertrag beim Sammeln wichtiger Ressourcen.

Mit der Zeit entdeckt und erforscht ihr immer neue Gadgets und Tools, die euer Überleben erleichtern. So könnt ihr euch heilen, mit einem Schild schützen oder auch Vergiftungen beseitigen. Es gibt aber auch Angriffsgegenstände wie brennbare Flüssigkeiten. Die Verwendung dieser Tools erfordert Ressourcen, die ihr beispielsweise aus Pflanzen oder erlegten Aliens erbeuten könnt.

Eines der wichtigsten Tools ist eure Elementarwaffe, die ihr nach und nach mit neuen Elementen wie Feuer, Eis oder Elektrizität verseht und auch aufwerten könnt, zum Beispiel, um einen größeren Munitionsvorrat zu haben. Die Munition besteht nicht aus Projektilen, sondern aus Chemikalien, die ihr ebenfalls aus Pflanzen und Alien-Kadavern gewinnt.

Und eine Waffe werdet ihr brauchen, denn die Fauna des Planeten ist euch nicht gerade freundlich gesonnen. Immer wieder stoßt ihr auf Aliens, die euch unvermittelt attackieren. Durch Scans könnt ihr aber deren Schwachstellen aufdecken und so effektiv mit eurer Elementarwaffe gegen sie kämpfen. Und für den Notfall steht euch immer noch ein Messer zur Verfügung.

Während die meisten Aliens relativ leicht zu besiegen sind, stoßt ihr zuweilen auf monströse und teils riesige Bossgegner. Diese Bosse erfordern mehr Beobachtung und Geschicklichkeit, denn sie verfügen über verschiedene Angriffsmuster und Schadensarten, ebenso wie über verschiedene Schwachstellen. Nur mit der richtigen Mischung aus Waffenangriffen, euren Tools und Gadgets, einem wachsamen Auge auf eure Kondition sowie durch geschickte Nutzung der Umgebung könnt ihr gegen diese Alien-Titane den Sieg erringen.

Aber nicht nur mit den Aliens bekommt ihr es zu tun. Auf euch warten zudem noch anspruchsvolle Rätsel, deren Lösung all eure Fähigkeiten und auch die von Kate in Anspruch nehmen werden. Und damit nicht genug, bekommt ihr es auch mit den Kräften der Natur selbst zu tun. So müsst ihr Wege finden, von Kreaturen verseuchte Gewässer zu überwinden oder in eisiger Kälte nicht zu erfrieren.

Scars Above - Gameplay-Übersichts-Trailer Der neue Trailer zu Scars Above zeigt aktuelles Gameplay-Material und gibt euch einen Einblick in viele der Kernelemente des Spiels - Erkundung, Kampf und Forschung - während Kate sich durch eine surreale und gefährliche Welt kämpft.

Aber keine Sorge, der Kampf und das schiere Überleben stehen durchaus nicht im Vordergrund des Spiels. Scars Above bietet euch eine fantastische Mischung aus Kampf, Erkundung, Forschung und Wissenschaft sowie tiefgründigen Geheimnissen rund um den Planeten und die Geschehnisse.

Scars Above - ab sofort erhältlich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S!