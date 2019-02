Der eingestampfte Xbox-One-Titel Scalebound soll angeblich auf der Switch verwirklicht werden. Warum das gar nicht mal so abwegig ist.

Erinnert ihr euch noch an Scalebound? Der ehemalige Xbox-One-Titel von Platinum Games wurde 2017 überraschend eingestellt. Aktuellen Gerüchten zufolge soll Nintendo das Projekt nun wieder aufleben lassen. Nicht gerade unwahrscheinlich, bedenkt man, dass das Spiel in einer frühen Phase eigentlich für die Wii geplant war. Vergangene Woche hatte Imran Khan, ein Redakteur von Game Informer berichtet, dass ihm zugetragen wurde, dass ein längst für tot gehaltenes Projekt dabei ist, von Nintendo wiederbelebt zu werden. Dabei sollte es sich nicht um einen First-Party-Titel handeln.

Durch nicht genannte Quellen ist Alex Seedhouse von Nintendo Insider nun der Überzeugung, dass es sich dabei um Scalebound handelt. Durch Microsofts frühere Beteiligung sei er sich aber nicht sicher, ob die Entwicklung ganz von vorne gestartet wird oder nur einen Gang zurückfahren muss, da es sich rein technisch um einen ziemlich anspruchsvollen Titel handelte. Seedhouse merkt aber an, dass es sich bei dem Spiel, von dem Imran Khan gesprochen hat, unter Umständen auch um ein weiteres wiederbelebtes Projekt handeln könnte.

In Scalebound spielt ihr den jungen Drew, der die Welt Draconis erforscht, in der Fantasy und Futurismus ineinanderfließen. Ihm zur Seite steht der Drache Thuban, der letzte seiner Art. Zusammen kämpfen sie gegen Feinde, die ihre gemeinsame Welt bedrohen. Nach Seedhouses Kenntnis wurden die Markenrechte an Scalebound erneuert, mussten aber kurz darauf aufgegeben werden, da Microsoft keinen Nutzen begründen konnte. Das würde die Tür für einen anderen Publisher offen halten, sich die Marke zu schnappen. Nintendo und Platinum Games pflegen eine enge Geschäftsbeziehung. Schon bei Bayonetta hatte sich Nintendo ins Spiel gebracht, um die Serie Fortzusetzen.

Aktuell arbeitet das Studio mit Action-Vorliebe an Bayonetta 3 und dem kürzlich angekündigten Astral Chain, beides Exklusivspiele für die Switch. Würdet ihr euch freuen, Scalebound wieder zu sehen, wenn auch auf einer ganz anderen Konsole? Und falls ihr euch die ganze Zeit fragt, wovon wir überhaupt sprechen, so sieht der Titel aus: