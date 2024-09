In Satisfactory ist aller Anfang schwer und deswegen zeigen wir euch hier drei einfache Fabrik-Aufbauten, mit denen ihr direkt zu Beginn eure Produktion optimieren könnt. Dabei kümmern wir uns um Eisen, Kupfer und Kalkstein, die drei ersten Ressourcen, auf die wir treffen, und versuchen, möglichst alles auszunutzen, was der Planet so hergibt. Sobald Förderband-Splitter und -Fusionierer freigeschaltet sind, haben wir alles in der Hand, unsere Fabriken zu perfektionieren.

Eisen-Fabrik

Benötigt: 60 Eisenerz

Produziert: 20 Eisenplatten, 20 Eisenstangen und 40 Schrauben

Noch bevor wir einen Standort für unsere Basis wählen, sollten wir uns auf die Suche nach einer Eisenerz-Quelle machen. Bauteile aus Eisen sind nämlich nicht nur zu Beginn, sondern praktisch das ganze Spiel über nützlich und bilden die Grundbestandteile für viele komplexere Gegenstände. Mindestens ein normales Eisenerzvorkommen sollte sich in direkter Nähe zu unserem HUB befinden, besser sind natürlich zwei Erzadern oder direkt ein reines Vorkommen.

Ein Miner Mk.1 liefert aus einem normalen Vorkommen pro Minute 60 Eisenerz und ein Schmelzofen kann 30 Erz pro Minute zu Barren einschmelzen. Für den optimalen Aufbau splitten wir also das gelieferte Erz auf zwei Schmelzöfen auf. Aus den Barren lassen sich direkt Eisenplatten und Eisenstangen herstellen, für Schrauben benötigen wir zuerst Eisenstangen und müssen diese dann weiterverarbeiten.

Von unseren 60 Eisenbarren pro Minute zweigen wir direkt die Hälfte für Eisenplatten ab und erstellen mit einem Konstruktor 20 Platten pro Minute. Die restlichen Barren teilen wir auf zwei Konstruktoren auf und bekommen jeweils 15 Eisenstangen. Bisher gingen die Zahlen ja immer perfekt auf, für die Schrauben müssen wir allerdings ein wenig tricksen. Der Output eines Stangen-Konstruktors darf direkt eingelagert werden, von den restlichen 15 Stangen benötigen wir jetzt 10 Stück für die Produktion für Schrauben.

Eine Möglichkeit wäre natürlich, einfach alle 15 verbleibenden Stangen in einen weiteren Konstruktor zu packen, und in Kauf nehmen, dass die Produktion an Eisenstangen etwas ruckelnd abläuft. Alternativ wäre es auch möglich, an der Leistung unseres Konstruktors zu schrauben, aber wir gehen ja davon aus, dass wir zu Beginn des Spiels stehen und noch keinen Zugriff auf die Technologie zur Über- bzw. Untertaktung haben. Für maximale Effizienz teilen wir den Output des zweiten Stangen-Konstruktors mit einem Splitter in drei Teile auf (also jeweils 5), führen zwei davon direkt wieder zusammen und leiten den Rest auf das Fließband von Konstruktor 1 um. Auf die Art kommen genau die benötigten 10 Eisenstangen für die Schrauben an und 20 Eisenstangen gehen in unser Lager.

Kupfer-Fabrik

Benötigt: 60 Kupfererz

Produziert: 60 Draht, 30 Kabel

Aus Kupfer benötigen wir zunächst nur zwei Produkte. Draht fertigen wir direkt aus Kupferbarren und Kabel drehen wir dann aus zwei Drähten zusammen. Wir füttern also mit 60 Kupfererz aus einem Miner Mk.1 erneut zwei Schmelzöfen für 60 Barren pro Minute. In vier Konstruktoren werden daraus insgesamt 120 Einheiten Draht. Genau die Hälfte davon wird in einem weiteren Konstruktor zu Kabeln.

Da wir uns nur um zwei Produkte kümmern müssen, sind Kupfer-Fabriken zu Beginn sehr einfach zu managen. Später kommt noch Kupfer-Blech als drittes Produkt hinzu. Für Blech können wir entweder eine eigene Fabrik erstellen, mit einem Miner Mk.2 das zusätzliche Erz in weitere Barren und Blech umwandeln oder wir untertakten den Blech-Konstruktor auf eine Ausgabe von 15 Blech pro Minute (von ursprünglichen 20) und ersetzen damit einen der Draht-Konstruktoren. Für den Einstieg reichen aber erstmal Kabel und Draht.

Kalkstein-Fabrik

Benötigt: 45 Kalkstein

Produziert: 15 Beton

Kalkstein ist die dritte Ressource, mit der ihr euch direkt zu Spielbeginn herumschlagen müsst und lässt sich leider nicht so leicht optimieren, wie die Kollegen Eisen und Kupfer. Ein Miner Mk.1 erzeugt 60 Kalkstein pro Minute und ein Konstruktor benötigt 45 davon, um 15 Beton herzustellen. Beton wird außerdem lange Zeit das Einzige sein, was wir aus Kalkstein fertigen können.

Ohne Übertakten lässt sich also keine perfekte Fabrik bauen. Hier müssen wir uns unserem Schicksal fügen und die 60 Kalkstein in einen Konstruktor füttern, um 15 Beton zu erhalten, und den Rest erstmal verschwenden. Sobald wir dann über die Technologie zum Übertakten verfügen, fahren wir entweder die Produktion auf 133,34% hoch oder bauen einen zweiten Konstruktor und verlangsamen beide auf ca. 66,67%. So erzeugen wir 20 Beton aus 60 Kalkstein.