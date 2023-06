Auch wenn man es kaum glauben mag, Akira Toriyama hat mehr gezeichnet als nur Dragon Ball. Beispielsweise stammt der nur wenig beachtete Manga aus seiner Feder. Auch wenn kaum jemand die Marke kennt, arbeitet Bandai Namco nun an einer Videospiel-Umsetzung davon.

Irgendwie ist es schon seltsam, dass niemand Sand Land so wirklich kennt. Denn der Manga aus dem Jahr 2000 stammt von Akira Toriyama. Richtig, dem Akira Toriyama, der Dragon Ball geschaffen hat, eine der größten Anime- und Manga-Marken aller Zeiten. Nun soll sein wenig beachtetes Werk aus dem Wüstensand gehoben werden, neben einer Animationsserie befindet sich nämlich auch ein Rollenspiel bei Bandai Namco in der Mache.

Der Stil erinnert nicht von ungefähr an die Dragon-Quest-Reihe, schließlich schuf Toriyama auch hierfür die Monster-Designs. Wie der Name dezent andeutet, bewegt ihr euch durch eine Wüstenwelt, in der Menschen und Dämonen unter massiver Wasserknappheit leiden. Dabei begleitet ihr unter anderem die Charaktere Belzebub, Prinz der Unterwelt, Sheriff Rao und den Dämon Sheef.

Die Kämpfe finden in der Third-Person statt, das gesamte Design der Open World erinnert durchaus an Klassiker wie Mad Max. Dazu sind auch die abgedrehten Vehikel nicht ganz unschuldig, mit denen die Figuren durch den endlosen Sand brettern. Doch auch Dinos scheinen euch als Mounts durch die Wüste zu tragen.

Erscheinen wird Sand Land auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC via Steam. Spieler auf Xbox One gehen laut aktuellem Stand leer aus und auch Switch-Zocker schauen in die Röhre. Auch beim Release-Termin ist aktuell noch Ernüchterung angesagt. Denn weder ein genaues Datum noch ein ungefährer Zeitraum ist aktuell bekannt.