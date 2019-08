Samsung hat viel zu bieten auf der gamescom: 5-gegen-5-Turniere, Livestreams, Gewinnspiele, Verlosungen, Autogrammstunden: „Play Bigger. Move Faster“ ist gelebtes Motto auf der über 500 Quadratmeter großen Standfläche.

Im Rahmen diverser Partnerschaften stattet Samsung in Köln zahlreiche Anbieter mit Displays aus, darunter Facebook, Xbox, Logitech und Ubisoft. Am eigenen Messestand steht mit Hearthstone, PUBG und League of Legends jeden Tag ein anderes Spiel im Fokus. An den 30 Spielstationen der Tournament Area treten Besucher gegeneinander an – kommentiert, moderiert und begleitet von Sola, iamThan oder P4wnyhof. Fingerfertigkeit im althergebrachten Sinne ist bei der beliebten SSD Upgrade Challenge gefragt, die sowohl bei Samsung als auch – in abgewandelter Form – bei den Partnern Alternate und Media Markt ausgespielt wird.

Folgende Aktionen gibt es bei Samsung in Halle 9, Stand A40/B45 zu bestaunen:

+ Turniere in Blizzards Hearthstone, PUBG und League of Legends

+ Gears 5 in +18 Area auf Xbox und PC spielbar

+ Call of Duty® auf dem Galaxy Note10

+ Asphalt 9: Legends auf dem Galaxy Note10

+ Samsung Cosplay Cup, moderiert und bewertet von Farbenfuchs, MiuMoonlight und Zayuri

+ SSD Upgrade Challenge

+ Influencer und Sprecher am Stand: