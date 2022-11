M.2 SSDs erfreuen sich wachsender Beliebtheit, sowohl in PCs als auch in Playstation-5-Konsolen als Speichererweiterung. Die Vorteile liegen auf der Hand: wenig Einbauplatz, schnelle Übertragungsraten und damit für Spieler vor allem deutlich kürzere Ladezeiten. Samsung war zwar mit der 980 Pro gut vertreten, hat zuletzt aber aufgrund quietschwacher Konkurrenz etwas Federn lassen müssen, allen voran gegen Western Digitals WD Black SN850(X). Mit der Samsung 990 Pro will der Hersteller aber wieder an vorderster Front mitkämpfen.

Samsung bringt vorerst zwei Modelle der 990 Pro auf den Markt, nämlich eine Variante mit 1 TB für 174,90 Euro, sowie eine 2-TB-Variante für 324,90 Euro. Ein Modell mit 4 TB soll im kommenden Jahr folgen. Beide Modelle gibt es als Standardvariante, sowie gegen Aufpreis mit einem zusätzliche Kühlkörper für den Einsatz in Notebooks und PS5-Konsolen. Die Baugröße der Kühlkörperversionen ist entsprechend dafür geeignet und bleibt mit 8,2 mm unter der maximalen Bauhöhe von 8,8 mm.

Zunächst wurde damit gerechnet, dass Samsung die 990 Pro bereits als PCIe 5.0 Variante herausbringt, der Hersteller hat sich aber doch dazu entschlossen, eine normale NVMe 2.0 PCIe 4.0 Version zu veröffentlichen, wohl auch, um die Konkurrenz in dem mittlerweile recht breiten Marktsegment nicht enteilen zu lassen, denn die hat mit dem Phison-E18-Controller mächtig aufgeholt. Vermutlich keine schlechte Entscheidung, denn auch wenn PCIe 5.0 derweil ein Thema ist, dürfte PCIe 4.0 noch längere Zeit den Markt dominieren.

Samsung hingegen setzt wieder komplett auf eigene Lösungen mit TLC-Flash, weiterentwickeltem Controller und der nunmehr siebten Generation des Samsung V-NAND 3-bit TLC. Samsung will mit der neuesten Konfiguration so weit es geht die Möglichkeiten von PCIe 4.0 ausreizen. Zudem hat der Hersteller an der Energieeffizienz gearbeitet und selbige spürbar verbessert und die Dynamic-Thermal Guard-Technologie zur Wärmeregulierung soll etwaiges Throtteling bei hohen Temperaturen verringern.

Vor allem aber steht die Geschwindigkeit im Vordergrund. Auf dem Papier stemmt die 990 Pro satte 7.450 MB/s bei der sequentiellen Lesegeschwindigkeit, sowie 6.900 MB/s bei der Schreibgeschwindigkeit. Damit wären die Möglichkeiten von PCIe 4.0 auch ziemlich ausgereizt, aber natürlich steckt viel Theorie in den Werten, die sich auf optimalen Konfigurationen beziehen.

Aber: die Samsung 990 Pro kommt in der Praxis verdammt dicht heran (etwa 5-10 Prozent darunter bei unserer Konfiguration) und zeigt auch dem Großteil der Konkurrenz den Stinkefinger oder leistet sich im Falle der Western Digitals WD Black SN850X ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.