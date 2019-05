Seit mehreren Jahren hält sich die abgedrehte Actionreihe Saints Row am Videospielmarkt, künftig soll diese nun aber auch die große Leinwand erobern.

Immer mehr Videospiele schaffen mittlerweile auch den Sprung auf die große Leinwand und werden - mal besser, mal schlechter - verfilmt. Zuletzt wurde der Trailer zum neuen Sonic-Film ja mehr oder weniger im Netz zerrissen. Mit der abgedrehten Open-World-Actionmarke Saints Row gesellt sich nun eine weitere Franchise dazu, die jetzt auf die Kinoleinwand kommen soll.

Wie Deadline berichtet, ist ein Film basierend auf der Marke von Deep Silver bereits in Produktion. Als Regisseur wird F. Gary Gray verantwortlich sein, der diese Rolle bereits bei Filmen wie "The Fate of the Furious", "Straigt Outta Compton" oder "The Italian Job" ausübte. Als Writer wird Greg Russo fungieren. Als Co-Producer sind Fenix Studios, Koch Media und Occupant Entertainment an Bord, einen Release-Termin gibt es gegenwärtig aber noch nicht.

Saints Row ist nicht unbedingt die Spielemarke, die man sich am ehesten auf der Kinoleinwand vorstellen kann. Vermutlich dürfte uns dort dann ein humorvolles Action-Feuerwerk erwarten. Für eine gelungene Umsetzung spricht zunächst, dass sich die Projekte von F. Gary Gray durchaus sehen lassen können. Wir halten euch auf dem Laufenden was die weiteren Entwicklungen betrifft.

Der letzte Teil der Videospielreihe, Saints Row: The Third, erscheint am 10. Mai 2019 auch für die Switch von Nintendo.