Erst Mitte November wurde das Action-RPG-Sequel Rune II veröffentlicht, doch kurze Zeit später folgte der Paukenschlag: Bethesda hat sich Entwickler Human Head einverleibt - und ob des plötzlichen Abgangs fühlt sich nun Publisher Ragnarok vor den Kopf gestoßen. Die Folge: eine Klage gegen Human Head.

Die Meldung sorgte vor wenigen Wochen durchaus für Aufsehen: Bethesda hat sich die Human Head Studios einverleibt und sich die Dienste des Entwicklerstudios gesichert. Dabei hatte Human Head gerade erste das Action-Rollenspiel Rune II für Publisher Ragnarok fertiggestellt und via Epic Games Store auf den Markt gebracht.

Kurz nach dem Release am 12. November ließ das Studio jedoch verlautbaren, man könne die "ökonomische Realität" nicht leugnen und müsse schließen. Bethesda Softworks stand sofort bei Fuß und erwarb das Team unter dem neuen Namen Roundhouse Studios. Für Bethesda soll der Entwickler bereits an "unangekündigten Projekten" arbeiten.

Für Publisher Ragnarok war das alles ein großer Schock, schließlich war für Rune II offenbar auch ein langfristiger Plan entworfen worden, der vorsah, dass der Titel mit etlichen neuen Spielinhalten versorgt wird. Dieser Plan solle nun anderweitig weiter verfolgt werden, so dass sich Käufer von Rune II keine Sorgen machen müssen: Auch ohne Human Head sind langfristig frische Inhalte angedacht - so zumindest der Plan. Denn die Human Head Studios sind gegenwärtig wohl nicht bereit, die wichtigsten Assets des Spiels an Ragnarok auszuhändigen, obwohl der Publisher der Rechteinhaber sei.

Ragnarok erfuhr vom ganzen Vorgang auch erst aus der Presse und scheint insgesamt nicht glücklich mit dem Vorgehen der Human Head Studios zu sein. Die Folge: Man hat nun Klage eingereicht. Der Vorwurf: Vertragsbruch, betrügerische Falschdarstellung und unfaire Geschäftspraktiken.

In der Klageschrift geht es nicht nur um die angesprochenen Assets, die man benötige, um "die Versprechen gegenüber der Community halten zu können", sondern auch darum, dass "Verzögerungen, Fehler und Mismanagement" bereits dazu geführt hätten, dass der ursprüngliche Entwicklungsplan von Rune II weit über die ursprünglichen Erwartungen von Ragnarok hinaus ging. Dennoch habe der Publisher für jeden erreichten Meilenstein die Human Head Studios ausbezahlt und die Verantwortung für alle verfehlten Ziele von Human Head getragen. Selbst nach dem Launch von Rune II seien noch einmal 110.000 US-Dollar an Human Head geflossen.