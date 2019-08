Stellt euch vor, ihr würdet 440.000 Jahre nichts anderes machen, als Achterbahn zu fahren. Ein Spieler von Roller Coaster Tycoon 2 hat seine Parkbesucher dazu verdammt. Und auch im realen Leben würde die Fahrt viele Jahre dauern!

Für manche kann eine Achterbahnfahrt gar nicht schnell genug vorrüber sein. Marcel Vos hat in Roller Coaster Tycoon 2 ein Fahrgeschäft gebaut, dass seine virtuellen Fahrgäste für 100 Millionen Spieltage auf schier endlosen Schienen gefangen hält. In der Realität läuft die Zeit natürlich wesentlich schneller ab, dennoch würde es ohne Zeitraffer noch immer, festhalten, 45 Jahre dauern, bis die Wagen wieder in den Bahnhof einfahren. Bis vor kurzer Zeit waren derart lange Fahrgeschäfte nicht möglich, da bein Bug dies verhinderte. Da dieser inzwischen behoben wurde, ließ sich die Dauer um ein Vielfaches verlängern.

Möglich gemacht wird das durch einen kleinen Trick. Gerade, wenn die vermutlich ohnehin shcon toten Fahrgäste denken, sie hätten die Fahrt hinter sich, baut Marcel Vos eine Steigung in die Strecke, die den Wagen dazu zwingt, wieder rückwärts zu fahren - und das mit einer noch niedrigeren Geschwindigkeit als vorwärts. Den Entstehungsprozess dieser diabolischen Erfindung könnt ihr euch zum Glück in gerade einmal elf Minuten ansehen: