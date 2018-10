Die Diskussion um die Arbeitsbedingungen bei Branchenriese Rockstar Games geht weiter. Nun haben sich wieder aktuelle und ehemalige Mitarbeiter diesbezüglich geäußert.

Nachdem Rockstar-Gründer Dan Houser unlängst ein Interview im New York Magazine gab, nahm die Diskussion um die Arbeitsbedingungen bei Rockstar Games ihren Lauf. Damals sagte Houser aus, dass im Studio teilweise "100-Stunden-Wochen" kurz vor dem Release eines Blockbusters wie Red Dead Redemption 2 gearbeitet würden. Das sorgte für einen Aufschrei und Houser betonte daher später, dass das ausschließlich auf einen sehr kleinen Kreis innerhalb des Studios zutreffen würde.

In der Folgezeit rief die Berichterstattung aber mehrere weitere (Ex-)Mitarbeiter auf den Plan, die sich durchaus trotzdem über die Arbeitsbedingungen bei Rockstar äußerten und beschwerten. Das nächste Kapitel schlagen nun die Kollegen von Kotaku auf, die ihrerseits etliche aktuellue und ehemalige Mitarbeiter von Rockstar in dieser Sache kontaktiert haben.

So haben sich durchaus zahlreiche Angestellte von Rockstar dahingehend geäußert, dass sie das Gefühl haben, 80 oder mehr Stunde pro Woche arbeiten zu müssen. Demnach werde es mitunter auch erwartet, dass man sich Nächte und Wochenenden um die Ohren schlägt, ob das nun die offizielle Geschäftspolitik ist oder nicht. Dass viele Mitarbeiter das mitmachen, habe schlicht einen Grund: Angst. Viele hätten Angst, andernfalls entlassen, den Erwartungen nicht gerecht zu werden oder ihren Bonus nicht zu erhalten.

Es gibt aber auch viele Mitarbeiter, die zu verstehen gaben, derartige Situation keineswegs so erlebt zu haben. Die Arbeitsbedingungen scheinen also mitunter stark von der Abteilung, in der man eingesetzt wird, und vom zuständigen Vorgesetzten abzuhängen. Vor allem die Mitarbeiter, die an mehreren Rockstar-Standorten tätig waren, beschreiben aber das Gefühl, so lange wie möglich auf der Arbeit zu verweilen, da sonst beispielsweise ihr Bonus gekürzt würde.

In diesem Zusammenhang wird auch noch ein weiterer Umstand diskutiert: Rockstar lässt Mitarbeiter in den Credits eines Spiels aus, wenn diese das Projekt bzw. das Unternehmen vor dem Abschluss der Arbeiten verlassen haben. Jennifer Kolbe, Head of Publishing bei Rockstar, bestätigte diesen Umstand als schon länger anhaltende Geschäftspolitik. Man wolle dadurch schlicht erreichen, dass "das Team bis zur Ziellinie kommt". Daher habe man "schon vor langer Zeit entschieden, dass man nicht in den Credits auftauchen wird, wenn man das Spiel nicht wirklich mit fertiggestellt hat".