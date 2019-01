Rockstar arbeitet an Next-Gen-Spiel

Red Dead Redemption 2 hat das Licht der Welt erblickt, da arbeitet Rockstar auch schon am nächsten Titel. So viele Kandidaten kommen ja eigentlich nicht in Frage, oder? Ist es also GTA 6?

Ihr glaubt, jetzt nach dem überaus erfolgreichen Release von Red Dead Redemption 2 ruht sich Rockstar Games auf den Lorbeeren aus. Falsch gedacht: Das Studio richtet seine Augen offensichtlich schon auf das nächste Ziel und hat wohl große Pläne für die nächste Konsolengeneration.

Diese Vermutung geht auf mehrere Stellenangebote zurück, die Rockstar auf seiner Website veröffentlicht hat. Darunter eines für einen Senior Environment Artist bei Rockstar Indiana. Aufgaben? "Das Team erschafft Next-Generation-Welten für einige aufregende kommende Projekte." Gefordert wird von den Kandidaten nicht nur, dass sie Modellierung und Texturen verdammt gut drauf haben, sondern auch fähig sind, "immersive, lebende und vollumfängliche Umgebungen schaffen können.

Für Rockstar New York unterdessen wird ein Mitarbeiter gesucht, der Motion-Capture-Tools entwickelt. Er wird "an einem der Projekte mit den höchsten Maßstäben jeglicher Unterhaltsungsmedien" arbeiten. Führt man sich zu Gemüte, dass Red Dead Redemption 2 bereits die größte, je von Rockstar geschaffene offene Welt beinhaltet, deuten die Gesuche darauf hin, dass das nächste Projekt noch viel größer werden könnte. Konkrete Hinweise darauf, worum es sich handeln könnte, gibt es wie üblich in einer solchen Anzeige nicht.

Was man vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen kann ist Agent. Das Projekt wurde bereits 2007 angekündigt und obwohl Rockstar immer wieder Rechte erneuert hat, wurde es letztlich vor einigen Monaten eingestellt. Wird es Bully 2 geben? Seit 2006 ist das Schulhof-Sandbox-Game ohne Fortsetzung geblieben. Bliebe noch GTA 6. Dass es früher oder später einen neuen Teil geben wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Schließlich ist GTA V für Rockstar einer der Titel, mit dem das Studio langfristig enorme Summen erwirtschaftet. Welchen Rockstar-Titel würdet ihr euch als nächstes Wünschen? Vielleicht sogar Red Dead Redemption 3?