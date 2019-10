Bereits vor einigen Tagen wurde bestätigt, dass die GTA-Macher von Rockstar Games gleich mehrere neue Projekte in Arbeit haben, darunter auch Grand Theft Auto 6. An all diesen Spielen - wieviele es auch immer sein mögen - arbeitet man aber nicht alleine. Vielmehr hat man einen Co-Entwickler an Bord.

So bekräftigte nun das Entwicklerstudio Ruffian Games, dass man zusammen mit Rockstar Games an "kommenden Titeln" werkelt - und zwar explizit in der Mehrzahl. Die Kult-Entwickler zahlreicher Erfolgstitel werkeln also an GTA 6 und Co. keineswegs nur alleine, sondern nehmen auch externe Hilfe in Anspruch.

Die Arbeiten sind für Ruffian Games offenbar umfangreich genug, um nun etliche neue Stellen auszuschreiben, die mit diesen Rockstar-Titeln in Zusammenhang stehen. Die Ausschreibungen waren zunächst über die schottische Webseite The Scottisch Games Network publik und später von Ruffian via Twitter geteilt worden; darin ist eine offizielle Bestätigung zu verstehen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Rockstar mit Ruffian Games zusammenarbeitet. Zuvor wirkte der Co-Entwickler unter anderem an Manhunt und Grand Theft Auto mit. Zuletzt widmete sich Ruffian - losgelöst von Rockstar - der Aufgabe, die Halo: The Master Chief Collection um Halo: Reach zu erweitern. Außerdem entwickelte das Studio den Multiplayer-Modus "Wrecking Zone" für Crackdown 3.

Erst vor wenigen Tagen bestätigte ein ehemaliger Mitarbeiter von Rockstar Indien, an mehreren Spielen neben Red Dead Redemption 2 gearbeitet zu haben, zu denen er sich gegenwärtig noch nicht äußern könne. Es bleibt also spannend abzuwarten, welche Spiele Rockstar Games in näherer Zukunft vorstellen und veröffentlichen will.