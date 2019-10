Rockstar Games hat sich durch Spielereihen wie Grand Theft Auto und Red Dead Redemption einen hervorragenden Namen gemacht - und dementsprechen fiebern viele Fans neuen Spielen des Studios entgegen. Tatsächlich sollen sich beim Entwickler gleich mehrere Projekte in Arbeit befinden.

Immer wieder tauchen bereits Gerüchte um das neue Grand Theft Auto 6 im Netz auf, doch eine offizielle Ankündigung seitens Rockstar Games steht bis dato noch aus. Auch darüber hinaus könnte es aber Grund zur Freude für Anhänger des Studios geben, denn laut einem neuen Bericht soll Rockstar Games gleich an mehreren neuen Spielen aktiv arbeiten.

Diese Behauptung stellt nun zumindest jemand auf, der es eigentlich wissen muss. Die Rede ist in diesem Fall von Angith Jayarajan, einem ehemaligen Mitarbeiter von Rockstar Indien. In einem Instagram-Posting äußerte sich Jayarajan nun wie folgt: "Ich habe an Red Dead Redemption 2 und ein Paar anderen Spielen gearbeitet, die ich noch nicht namentlich nennen kann."

Weitere Details ließ der Ex-Mitarbeiter offen, aber Fans spekulieren seither auch eifrig, worum es sich bei den Projekten im Einzelnen handelt, die Jayarajan nicht benennen darf. Als sicher dürfte GTA 6 gelten, darüber hinaus gab es auch schon Spekulationen um ein Remake von GTA: Vice City, das gemeint sein könnte.

Außerdem könnte auch Bully 2 weiterhin ein Thema sein, auch wenn es zuletzt gerüchteweise hieß, ein früher Prototyp des Sequels sei bereits vor Jahren eingestellt worden. Ob das Projekt seither komplett eingestampft oder womöglich nur überarbeitet worden ist, steht in den Sternen.

Oder werkelt Rockstar Games am Ende sogar an einer komplett neuen Marke? So oder so: Wir haben allen Grund zur Vorfreude was die neuen Projekte von Rockstar Games betrifft! Wir halten euch natürlich über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.