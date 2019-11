Woran arbeitet Rockstar Games nach Red Dead Redemption 2? Einem Gerücht zufolge jedenfalls nicht an GTA 6. Stattdessen scheint eine völlig neue IP in Arbeit sein.

Kein Bully 2 und auch kein GTA 6, das besagt ein Gerücht über das neue Spiel, an dem Rockstar Games als nächstes arbeiten soll. Stattdessen könnte etwas völlig neues, ein Open-World-Spiel im Mittelalter auf die Fans warten. Dies behauptet jedenfalls der Reddit-Nutzer iknowstuff312, der schon vorab über die Handlung von Red Dead Redemption 2 und neue Inhalte für GTA Online Bescheid gewusst haben will.

Schauplatz für das neue Rockstar-Projekt soll das westliche Europa sein. Wie es sich für ein Spiel im Mittelalter gehört, sollen Schwertkämpfe und Duelle ein wichtiger Bestandteil des Titels sein, der angeblich im dritten Quartal 2021 erscheinen, aber bereits in naher Zukunft angekündigt werden soll.

Nicht direkt bestätigt, aber ein wenig untermauert wird dieses Gerücht von einem LinkedIn-Profil, in dem ein Rockstar-Mitarbeiter angibt, an einer neuen IP zu arbeiten, für das er für die Erstellung mittelalterlicher Umgebungen mitverantworltich ist. In diesem Zusammenhang wird das Spiel als "Project Medieval" bezeichnet. Von diesem war bereits im April diesen Jahres im Forum Resetera die Rede.

All diese Informationen sind natürlich sehr vage und bis zu einer offiziellen Bestätigung seitens Rockstar Games nicht zwangsläufig der Wahrheit entsprechen. Betrachtet sie bis dahin also als das, was sie sind: Gerüchte.