Analyst: Neuankündigung noch in diesem Jahr?

Unlängst ließen Stellenausschreibungen der Red-Dead- und GTA-Macher von Rockstar Games aufhorchen, denn diese bestätigten Arbeiten an einem Next-Gen-Spiel des erfolgreichen Studios. Ein Analyst lehnt sich nun weit aus dem Fenster und prognostiziert eine Neuankündigung sogar noch in diesem Jahr.

Der bekannte Videospiel-Analyst Michael Pachter ließ ja bereits mit mehreren Prognosen für das neue Jahr 2019 aufhorchen, darunter unter anderem eine mögliche reine Handheld-Version der Switch. Nachdem Rockstar Games zuletzt mit Stellenausschreibungen aufhorchen ließ, prophezeit Pachter nun: Der nächste Titel des Kult-Entwicklers wird noch 2019 offiziell angekündigt!

Laut dem Marktanalysten dürfen sich Rockstar-Fans noch dieses Jahr auf die Bestätigung des nächsten Werks nach Red Dead Redemption 2 freuen, welches ja seit vergangenem Herbst für Furore sorgt. Unlängst hat die Online-Komponente Red Dead Online ja auch einen Battle-Royale-Modus erhalten.

Bis zum Release müssen sich Rockstar-Anhänger aber noch etwas gedulden, denn diesen vermutet Pachter im kommenden Jahr 2020. Ob es sich dann schon um den Next-Gen-Titel handeln wird, um den es aufgrund der Stellenausschreibungen unlängst Spekulationen gab? Das hängt auch vom Release von PS5 und Next-Gen-Xbox ab - und der ist für 2020 ja noch keineswegs gesichert.

Worum könnte es sich also handeln, sollte Pachter recht behalten? Dazu gibt es im Netz durchaus Theorien und Spekulationen, am wahrscheinlichsten wird dabei das Sequel Bully 2 angesehen. Um ein solches ranken sich schon länger Gerüchte, eine offizielle Ankündigung blieb bisher jedoch aus. Schon vor zwei Jahren gelangten vermeintliche Konzeptbilder zu Bully 2 ins Netz, so dass die Entwicklung dementsprechend fortgeschritten sein könnte. Bis zu einer offiziellen Stellungnahme durch Rockstar werden sicherlich aber auch Spekulationen um ein Grand Theft Auto 6 nicht abreißen.