Im Dezember veröffentlicht Psyonix wieder ein neues Update zum Dauerbrenner Rocket League. Vor allen Dingen ausgewählte Xbox-Spieler profitieren dabei dann besonders.

In Kürze steht das finale Update zum einstigen Überraschungserfolg und jetzigen Dauerbrenner Rocket League auf dem Programm. Die Mannen von Psyonix denken dabei vor allen Dingen auch an Inhaber einer leistungsstarken Xbox One X.

Als besonderes Feature für die Inhaber dieser Plattform bekommen diese nämlich eine spezielle Optimierung von Rocket League spendiert. Der Titel wird künftig das Siegel "Xbox One X Enhanced" tragen können, denn auf dieser Heimkonsole von Microsoft wird mit dem Update eine native 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde erreicht. Zudem wird auch HDR komplett unterstützt - ein entsprechendes TV-Gerät für alle Features vorausgesetzt.

Wer keinen 4K-Fernseher hat, der profitiert aber auch mit seinem 1080p-Display, denn Rocket League macht in diesem Fall Gebrauch von der Supersampling-Funktion der Xbox One X, so dass ihr dort ebenfalls eine bessere Bildausgabe erhalten solltet.

Keine Sorge: Das Dezember-Update widmet sich aber nicht nur Xbox-Spieler, denn darüber hinauskommen auf alle Plattformen Leaderboards für Ranglistenspiele in den Extra-Modi, Verbesserungen und Änderungen des XP-/Fortschrittssystems inklusive wöchentlichen Sieg-Boni, eine brandneue Rocket League x Monstercat Vol. 5 EP, neue Community-Flaggen und mehr.

Auch einen Veröffentlichungstermin für das Update gibt es bereits: Die Zertifizierung der Plattformanbieter vorausgesetzt, geht dieses am 03. Dezember 2018 um 19:00 Uhr deutscher Zeit live.

