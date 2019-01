Auf der PlayStation 4 gibt es endlich Cross-Plattform-Unterstützung für Rocket League. Das Feature kündigten die Entwickler von Psyonix zusammen mit Sony an.

Das Entwicklerteam von Psyonix und Sony haben verkündet, dass Rocket League auf der PlayStation 4 ab sofort Cross-Plattform-Gaming unterstützt. So können Spieler auf Sonys Konsole ab sofort gegen Spieler auf PC, Xbox One oder auch Nintendo Switch online antreten.

Die Option lässt sich im Spielmenü manuell an- und ausschalten. Derzeit ist es allerdings noch nicht möglich, dass ihr eine plattformübergreifende Party erstellt. Dieses Feature soll aber bereits im ersten zukünftigen Update nachgereicht werden. Per Zufall werden euch aktuell also bei aktivierter Cross-Plattform-Funktion im Matchmaking Spieler anderer Plattformen zugewiesen. Zunächst sollte die Unterstützung bereits im Juli/August 2018 erscheinen, aber das Studio musste dieses Feature letztendlich auf 2019 verschieben.

Weiterhin können private Partien mit Freunden anderer Plattformen erstellt werden. Rocket League ist für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.