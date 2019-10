Nach den beiden Kabelmodellen ist mit der Roccat Kain 200 nun auch die kabellose Variante der Gaming-Maus im Handel erhältlich.

Mit den Mäusen Roccat Kain AIMO 100 und 120 hat sich der Hersteller lautstark im Mäusezirkus zurück gemeldet und konnte auch bei uns im Test ordentlich Punkte sammeln. Mit der Roccat Kain 200 ist nun auch die dritte Variante des Nagers erhältlich.

Wie schon die kleineren Brüder, so setzt auch die Kain 200 auf die eigens gestaltete Titan-Click-Mechanik für die Maustasten mit verbesserter Signalverarbeitung. Während der Entwicklung wurden alle Bereiche wie Gewicht, Sensorik, Oberflächenbeschaffenheit wurden im Detail angeschaut und optimiert. Das Ergebnis ist eine Maus mit einem schnellen, soliden Klick und einem sauber gerasterten Mausrad, dessen Klick ähnlich dem einer normalen Taste ist.

Die kabellose Kain 200 AIMO ist mit einem 16.0000 dpi Owl-Eye Wireless Sensor ausgestattet, der auf einen geringen Stromverbrauch ausgelegt ist. Der Akku hält bis zu 50 Stunden, mit Beleuchtung ca. 35 Stunden.

Die Roccat Kain 200 ist ab sofort in Ash-Black für UVP 99,99 Euro erhältlich. Die Version in Arctic-White folgt in Kürze.