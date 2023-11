In RoboCop: Rogue City sorgt ihr in einer dystopischen Version von Detroit für Zucht und Ordnung. Getreu der Filmvorlage schlüpft ihr in die Rüstung von Officer Alex James Murphy und macht mit den Kriminellen der Stadt mit eurer treuen Auto-9-Pistole kurzen Prozess.

RoboCop: Rogue City spielt zwischen dem zweiten und dritten Film. In Old Detroit greift eine Verbrechenswelle um sich und es liegt an euch, ihr Einhalt zu gebieten. Im Zuge eurer Ermittlungen stoßt ihr auf eine Verschwörung, die deutlich tiefer reicht, als ihr es euch jemals hättet vorstellen können.

Die kriminellen Subjekte von Detroit machen vor Gewalt keinen Halt und entsprechend spart auch ihr nicht an blauen Bohnen und greift regelmäßig zu eurer treuen Auto-9-Pistole. Aber auch effektivere Schießprügel wie Maschinenpistolen und Schrotflinten stehen euch zur Verfügung.

Bei euren Ermittelungen führt rohe Gewalt aber nicht immer zum Ziel. Tretet als knallharter und gesetzestreuer Officer auf oder rückt die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund. Bedenkt allerdings stets, dass euer Verhalten sich auf das Schicksal der Bürger und den Ausgang der Mission auswirken kann. Verteilt Strafzettel und sucht nach Spuren.

RoboCop: Rogue City ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erhältlich.