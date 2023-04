Racing-Reihe geht im Sommer in die nächste Runde

Motorsport-Fans mit einer Vorliebe für Motorräder dürfen sich im Sommer wieder über ein neues Videospiel freuen, denn die langjährige Reihe RIDE aus dem Hause Milestone wird mit einem fünften Teil fortgesetzt. Erstmals erscheint dann ein Serienableger ausschließlich für die neuere Konsolengeneration.

Milestone hat das neue RIDE 5 offiziell angekündigt und in diesem Zusammenhang bestätigt, dass die ältere Konsolengeneration um Xbox One und PlayStation 4 nicht mehr mit dem neuen Motorrad-Rennspiel versorgt wird. Stattdessen bleibt der neueste Serienteil dem PC, der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X/S vorbehalten. Auf dem PC wird der Titel sowohl via Steam als auch im Epic Games Store veröffentlicht. Als Release-Termin nannte man direkt den 24. August 2023 gleich mit.

Erstmals wird es innerhalb des Spiels auch einen Karrieremodus geben, in dem ein Erzähler die Ereignisse vorstellt und euch auf eurer Reise durch die Motorsportwelt begleitet. Eine Rangliste zeigt den Fortschritt in den vier Haupt-Rennpaketen der Karriere an, die verschiedene Events beinhalten. Diese müssen abgeschlossen werden, bevor das nächste Event freigeschaltet wird. Um den Wettbewerb aufzupeppen, wird es im Karrieremodus von RIDE 5 auch zehn Rivalen mit eigenen Persönlichkeiten, Hintergründen und einer eigenen Ästhetik geben. Eine Reihe von sekundären Herausforderungen soll die Karrierestruktur mit insgesamt über 200 spielbaren Ereignissen vervollständigen.

Abgesehen von der Karriere unterstützen Endurance-Rennen nun Speicher- und Rückspulfunktionen, um mehr Kontrolle und Flexibilität über die Spielsitzung zu gewährleisten, während die Spielmodi Einzelrennen und Zeitfahren die geeigneten Modi bleiben, um den eigenen Fahrstil zu verfeinern und sich mit den verschiedenen Motorradkategorien vertraut zu machen.

Indem man nur noch auf die neuere Konsolengeneration setzt, sollen allerhand technische Verbesserungen möglich sein, die für ein größeres Maß an Realismus sorgen sollen. Zum ersten Mal wird es beispielsweise ein dynamisches Wettersystem geben, das in Echtzeit die Strecken- und Luftteperatur berechnet, um einen realistischen Wetterwechsel während der Rennen zu generieren und dem Rennerlebnis eine neue strategische Dimension hinzuzufügen. Das Himmelssystem wurde ebenfalls geändert und von einer 2D-Technologie, die auf realen Fotos basiert, auf volumetrische 3D-Wolken umgestellt.

Die technologischen Verbesserungen wirken sich zudem auch auf die Motorradphysik aus, die in vielerlei Hinsicht verbessert wurde - von der Interaktion zwischen Fahrer und Motorrad bis hin zu unterschiedlichen Schräglagengeschwindigkeiten für jede Motorradkategorie.

Abgerundet wird RIDE 5 durch ein verbessertes Multiplayer-Erlebnis samt Cross-Play-Lobbys sowohl auf Konsole (PS5 vs. Xbox Series X/S) als auch auf dem PC (Steam vs. Epic Games Store) und einen Splitscreen-Modus für Couch-Duelle. Mit dem "Race Creator" bekommt ihr außerdem die Möglichkeit, selbst Regie über den Wettbewerb zu führen und Szenarien zu erstellen.