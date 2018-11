Die Fortsetzung der Rennspielreihe RIDE aus dem Hause der Genre-Experten von Milestone steht in den Startlöchern. Nun wurde ein Überblick über alle zum Start verfügbaren Strecken veröffentlicht.

RIDE 3 wird ab dem 30. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. Wenn das Rennspiel von Milestone in wenigen Tagen in die mittlerweile dritte Runde geht, dann werden zum Start insgesamt 30 Strecken für Rennspiel-Fans zur Auswahl stehen. Zwei davon sind auch in Deutschland angesiedelt.

Milestone verspricht nicht weniger als "die berühmtesten Rennstrecken der Welt" für den neuesten Serienspross und bietet dabei sowohl renommierte Stadtkurse als auch Panoramakurse. Diese sollen für ein abwechslungsreiches Gameplay in allen Facetten sorgen. Die meisten Strecken werden zudem in verschiedenen Varianten zur Wahl stehen.

Damit die Tracks auch möglichst realitätsnah sind, wurden diese mit Hilfe von Luftbildvermessung und Drohnenscanning exakt aufgezeichnet. Sämtliche für die genaue Nachbildung notwendigen Daten konnten auf diesem Weg gesammelt und für das Spiel verwendet werden.

Zum Launch sind folgende Strecken in den verschiedenen Kategorien GP, ländliche Strecken, Stadtstrecken, Supermotrad, Road Racing und Drag Race erhältlich:

Airport (UK)

Brands Hatch Circuit (UK)

Castelletto Circuit (Italien)

Cadwell Park Circuit (UK)

Daytona International Speedway (USA)

Donington Park Circuit (UK)

Autodromo di Franciacorta - Daniel Bonara (Italien)

Gardasee (Italien)

Imatra (Finnland)

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola (Italien)

WeatherTech Raceway Laguna Seca (USA)

Macau (China)

Circuit De Nevers Magny-Cours (Frankreich)

Autodromo Nazionale Di Monza (Italien)

Nürburgring Nordschleife (Deutschland)

North West 200 (Irland)

Nürburgring GP-Strecke (Deutschland)

Okayama International Circuit (Japan)

Pista South Milano - Ottobiano (Italien)

Oulton Park Circui (UK)

Autodromo Internacional do Algarve (Portugal)

Road America (USA)

Route 66 (USA)

Salt Flats (USA)

Souther 100 - Billown Circuit (Isle of Man)

Sportsland SUGO (Japan)

Teneriffa (Spanien)

The Snake (USA)

Ulster GP (Irland)

Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” (Italien)

Weitere Infos zu den einzelnen Strecken findet ihr auf der offiziellen Webseite zu RIDE 3.