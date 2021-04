Mit Returnal erscheint am 30. April ein außergewöhnlicher Exklusiv-Titel für die PlayStation 5. Kult-Entwickler Housemarque versetzt die Spieler in die Rolle der Astronautin Selene, die einem mysteriösen Signal auf einen fremden Planeten gefolgt und dort gestrandet ist. Hier wird sie nicht nur von feindseligen Aliens bedroht, sondern auch von der eigenen Vergangenheit heimgesucht. In uralten außerirdischen Ruinen und den Bruchstücken ihrer Erinnerungen sucht sie fortan nach einem Weg aus der Alien-Hölle.

Returnal - State of Play Gameplay Walkthrough Trailer Vor dem Release am 30. April 2021 wurde aus dem kommenden PS5-Titel Returnal noch einmal ausgiebig Gameplay präsentiert.

Der besondere Kniff: Sie befindet sich fortan in einer Art Zeitschleife. Jedes Mal, wenn Selene im Kampf gegen die bedrohlichen Wesen stirbt, erwacht sie wieder an Bord ihres Raumschiffes – und das Abenteuer beginnt scheinbar von vorne. Doch mit jedem Durchlauf verändert sich die Welt und Selene behält ihre Erinnerung an die vorherigen Zyklen, gewinnt dadurch an Erfahrung, Fähigkeiten, Ausrüstung und lernt nach und nach mehr über die Geheimnisse des mysteriösen Planeten.

Mit seiner ungewöhnlichen Mischung aus Third-Person-Action, Roguelike, psychologischer Mindfuck-Story, dezentem Alien-Grusel und sogar Einflüssen aus Metroidvania- und Bullethell-Spielen geht Returnal erfrischend neue Wege. Wir haben daher ein paar Spiele und Filme herausgesucht, die euch ein Gefühl davon vermitteln, was euch erwartet, und mit denen ihr euch im Vorfeld auf das PS5-Spektakel einstimmen könnt.

Outer Wilds: gefangen in einer Zeitschleife

Auch im Indie-Meisterwerk Outer Wilds ist der Spieler in einer Zeitschleife gefangen. Alle 20 Minuten wird die Sonne zur Supernova und vernichtet alles in ihrer Umgebung. Doch bis dahin habt ihr Zeit, mit eurem Raumschiff die verschiedenen Planeten des Sternensystems zu erkunden, um so ganz allmählich dem Geheimnis einer untergegangenen Kultur auf die Spur zu kommen und einen Weg zu finden, die Katastrophe zu verhindern.

Outer Wilds - Launch Trailer Outer Wilds ist ab 15. Oktober auch für die PlayStation 4 zu haben.

The Persistence: immer wieder neu generierte Level

Doch anders als in Outer Wilds sieht die Welt von Returnal in keiner von Selenes Zeitschleifen gleich aus. Denn die Planetenoberfläche unterliegt ständiger Veränderung. Wo vorher Wege durch uralte außerirdische Ruinen führten, wird beim nächsten Durchlauf womöglich kein Pfad mehr zu finden sein - dafür öffnen sich andernorts ungeahnte Levelabschnitte. Das macht jeden Durchlauf in Returnal einzigartig und abwechslungsreich.

Ähnlich wie in The Persistence, wo eine bösartige KI eine von einer Art Zombiemutation befallene Raumstation nach jedem Tod des Spielers neu strukturiert. Die unheimliche Mischung aus Survival-Horror und Roguelike erschien ebenfalls zunächst exklusiv für PlayStation und unterstützt sogar PlayStation VR, was den Kampf gegen die außerirdische Bedrohung noch eindrucksvoller und furchteinflößender gestaltet.

The Persistance - Gameplay Trailer Dieser Trailer liefert euch neue Spielszenen aus dem PS4-Horror-Actionspiel The Persistance.

Hades: modernes Roguelike mit starker Story

Das Genre der Roguelikes erfreut sich derzeit größter Beliebtheit. Doch während viele Spieler diese Art von Games für ihre knackigen Herausforderungen lieben, war manch einer wenig begeistert davon, immer und immer wieder von vorne beginnen zu müssen. Hades gelang es, diesen Fluch mit einer Story zu brechen, in der man trotz Rückschlägen stets mit Fortschritt belohnt wird, und konnte dadurch auch und erst recht Gamer begeistern, die mit dem Genre vorher so gar nicht warm wurden.

Auch Returnal beschreitet diesen Weg des Storytellings, indem die Protagonistin Selene auf ihrer Reise durch die Alien-verseuchte Welt nach und nach mit immer neuen Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert wird, die sich allmählich zu einer spannenden Geschichte zusammensetzen. Mit jedem neuen Durchgang erfahren die Spieler mehr über Selene und die Zeit vor ihrem Absturz auf den Planeten.

Hades - TGA 2018 Announcement Trailer Supergiant Games und Epic Games haben mit Hades für 2019 einen neuen PC-Actiontitel angekündigt.

Prey: Alien-Invasion mit Mindfuck-Garantie

Durch die Vermischung von Realität und Erinnerung erhält Returnal viele Facetten, die man heutzutage häufig als „Mindfuck“ bezeichnet, etwa wenn Selene auf dem fremden Planeten plötzlich vor ihrem alten Haus zu stehen scheint. Ein weiteres wichtiges Element des Spiels ist der sogenannte Metroidvania-Aufbau: Mit zunehmendem Spielverlauf öffnet ihr Abkürzungen an bereits besuchte Orte oder verschafft euch durch neu erlernte Fähigkeiten Zugang zu noch unerforschtem Gebiet.

Das führt uns zum nächsten Beispiel in dieser Liste: Prey, in dem ebenfalls vieles nicht so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Ihr spielt Morgan Yu, der seine eigenen Erinnerungen gelöscht hat und nun den Grund dafür herauszufinden versucht, während er von einer von Aliens überrannten Raumstation zu entkommen versucht. Auch in Prey erlernt ihr immer neue Fähigkeiten, wie Hacken, den Umgang mit verschiedenen Waffen oder übersinnliche Alien-Kräfte, mit denen ihr euch nach und nach Zugang zu den verschiedenen Sektionen der Raumstation verschafft.

Prey - Launch Trailer Prey erscheint am 05.05. Hier könnt ihr den offiziellen Launch-Trailer sehen.

Resogun: Bullethell-Kultspiel von Housemarque

Returnal ist das bislang größte Spiel des finnischen Kult-Entwicklers Housemarque, die mit Resogun einen modernen Klassiker geschaffen haben. Zwar scheint das quirlige 2D-Retro-Shoot-em-up mit dem modernen Third-Person-Shooter auf den ersten Blick nur wenig gemein zu haben, doch übernahmen Housemarque etliche seiner Qualitäten, um sie auf ein ganz neues, zeitgemäßes Level zu bringen. Unverkennbar sind etwa bei beiden Spielen die Einflüsse japanischer “Bullethell”-Spiele, bei denen die Gegner ihre Lasersalven in irrwitzigen Formationen um sich schießen – was der Third-Person-Action von Returnal nochmal einen frischen und unverbrauchten Anstrich verleiht.

Resogun - PS3 & PS Vita Announcement Trailer Resogun erscheint im Dezember auch für PS3 und PS Vita.

Deathloop: Zeitschleife-Action auf PS5

Für Deathloop müsst ihr euch zwar noch bis zum Release am 21. Mai, doch dann grüßt auch im neuen PS5-Shooter von Arkane Studios täglich das Murmeltier. Der Attentäter Colt steckt auf der Insel Blackreef in einer Zeitschleife fest. Diesen nicht endenden Albtraum könnt ihr nur durchbrechen, wenn ihr bis Mitternacht acht Zielpersonen ausschaltet. Leichter gesagt als getan, denn die Assassinin Julianna hat ebenfalls ein Wörtchen mitzureden und versucht euch von eurem Vorhaben abzuhalten. Segnet Colt das Zeitliche, beginnt der Kreislauf von vorne. Doch das ist notwendig, um voranzukommen, denn wie in Returnal müsst ihr aus euren Fehlern lernen. Ob ihr dabei schleichend oder mit Krawall vorgeht, bleibt euch überlassen.

Deathloop - Deja Vu Gameplay Trailer In der aktuellen Ausgabe von "State of Play" wurde frisches Gameplay aus dem actionreichen Deathloop gezeigt.

Dead Space: unheimliche Third-Person-Action

Third-Person-Action gegen Aliens: Da fällt einem natürlich als erstes Dead Space ein. Darin übernehmt ihr die Rolle des Ingenieurs Isaac Clark, der sich an Bord eines Raumschiffs als einziger Überlebender den blutrünstigen Aliens entgegenstellen muss. Dead Space bestach durch seine geradezu beängstigend dichte Horror-Atmosphäre und die taktischen Survival-Kämpfe.

Auch wenn es damit eine ganze Videospiel-Tradition begründete, in der auch Returnal in gewisser Weise steht, rückt dieses jedoch deutlich weniger den Horror und den Gore-Faktor in den Vordergrund, sondern vielmehr die Action gegen Aliens und die psychologische Tiefe der beklemmenden Erfahrung, allein im Weltraum einer tödlichen Gefahr ausgeliefert zu sein.

Dead Space - Launch Trailer Passend zum anstehenden Launch von Dead Space gibt's frische Szenen aus dem gruseligen Shooter.

Aliens: eine starke Frau gegen eine außerirdische Bedrohung

Bei einer Mischung aus Action, flinken Außerirdischen und beklemmender Atmosphäre denkt man als erstes an die Filme der Alien-Reihe. Wie die Crew der Nostromo in Ridley Scotts Filmklassiker folgt auch Selene einem außerirdischen Signal zu einem fremden Planeten. Mit James Camerons Nachfolger eint Returnal hingegen die nervenaufreibende Action gegen eine allgegenwärtig scheinende außerirdische Bedrohung. Allen gemein ist jedoch eine echte Powerfrau in der Hauptrolle.

Auch wenn die Ähnlichkeit auf den ersten Blick auf der Hand zu liegen scheinen, sollte man sich nicht davon in die Irre führen lassen: Returnal ist in seinem Kern kein Horrorspiel, sondern setzt sich vor allem psychologisch mit seiner Hauptfigur Selene und dem fremden Planeten auseinander, auf dem sie gestrandet ist. Sie kämpft nicht nur gegen die gefährlichen Aliens, sondern muss gleichzeitig ihre wiederkehrenden Erinnerungen bewältigen und sich dabei stets auch der eigenen Ängste erwehren.

Interstellar: Raumfahrt-Abenteuer mit Psycho-Mindfuck

Christopher Nolans bildgewaltiger Kinohit Interstellar aus dem Jahr 2014 spielt ebenfalls mit den Konzepten Zeit, Raum und Gravitation im All. Auf Basis wissenschaftlicher Theorien entstand ein Film über die Rettung der Menschheit auf einen neuen, bewohnbaren Planeten mithilfe eines Wurmlochs. Auf ihrer Suche landet Matthew McConaughey wie Selene auf fremden Welten. Als alle Hoffnung verloren scheint, gerät der Wissenschaftler in ein physikalisches Quantenphänomen, in dessen Innerem das Zimmer seiner Tochter aus verschiedenen vergangenen Zeiten vorhanden zu sein scheint. Auch Selene scheint in ihrer Zeitschleife Visionen von ihrem weit entfernten Zuhause zu haben. Ob das der Schlüssel dazu ist, ihrem Schicksal zu entkommen?

Edge of Tomorrow: Zeitschleifen als einzige Hoffnung für die Menschheit

„Live. Die. Repeat.“, lautete das Motto von Edge of Tomorrow aus dem Jahr 2014 und hat damit, ohne es zu wissen, das Spielprinzip heutiger Roguelikes in gewisser Weise auf den Punkt gebracht. In dem Science-Fiction-Film befindet sich die Menschheit in einem scheinbar aussichtslosen Krieg gegen außerirdische Invasoren. Bis der von Tom Cruise gespielte Protagonist Cage eine besondere Gabe erhält: Wenn er stirbt, wird die Zeit für ihn stets um einen ganzen Tag zurückgedreht. Nur er selbst behält die Erinnerung an die vorherigen Zeitschleifen und kann sein Wissen und die gewonnenen Erfahrungen bei jedem neuen Durchlauf immer besser dazu nutzen, um das Blatt im verzweifelten Kampf gegen die Aliens zu wenden. Oder womöglich doch nicht?

Returnal erscheint am 30. April exklusiv für PS5.