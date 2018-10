Neben Star Wars: Weiterer Titel in Arbeit! Ein Titanfall?

Das EA-Studio Respawn Entertainment werkelt bekanntermaßen an einem Star-Wars-Titel, doch völlig überraschend ist das nicht das einzige Projekt beim Entwickler. Das wurde nun im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen publik.

Auf der E3 hatte EA zusammen mit Respawn Entertainment Star Wars Jedi: Fallen Order angekündigt, ein vielversprechendes neues Star-Wars-Projekt, das bei den Titanfall-Machern in Arbeit ist. Gemeinhin war man daher davon ausgegangen, dass Respawn mit diesem Titel voll und ganz ausgelastet sein dürfte, doch dem ist nun etwas überraschend doch nicht so: Daneben befindet sich ein weiteres Spiel in Arbeit!

Anlässlich der Bekanntgabe aktueller EA-Geschäftszahlen äußerte sich CEO Andrew Wilson gegenüber Investoren und sprach urplötzlich von mehreren "Spielen von Respawn, die bis zum Start der nächsten Weihnachtssaison" erhältlich sein sollen. Damit dürfte Star Wars Jedi: Fallen Order schonmal für Herbst 2019 eingeplant sein, doch was kommt noch?

Später äußerte sich auf Rückfrage der Anwesenden auch COO und CFO Blake Jorgensen, der zumindest bestätigte, dass es sich nicht um einen Versprecher gehandelt hat. Respawn hat tatsächlich mehrere Projekte in Arbeit, viel mehr Details wollte aber Jorgensen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht preisgeben. Weitere Details sollen erst im vierten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres - und damit in einigen Monaten - folgen. Zu diesem Zeitpunkt möchte man nämlich den generellen Fahrplan für das nächste Geschäftsjahr offenlegen.

Seither wird natürlich spekuliert, worum es sich beim zweiten Respawn-Titel handeln mag. Die naheliegendste Vermutung wäre natürlich Titanfall 3, jedoch blieben die Verkaufszahlen des zweiten Teils derart hinter den Erwartungen zurück, dass das Thema eigentlich als abgeschlossen angesehen wurde. Kommt daher am Ende eine komplett neue IP? Wir halten euch auf dem Laufenden und spätestens im ersten Quartal des Kalenderjahres 2019 aka dem viertem Quartal des Geschäftsjahres sollte es dann auch offizielle Infos geben.