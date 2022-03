Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Der Ursprung des Bösen kommt zu euch nach Hause! Zum Resident Evil: Welcome to Raccoon City verlosen wir eine streng limitierte ZOTAC GeForce RTX 3080 Ti im passenden Design zum Film sowie exklusive Fanpakete!

Das Böse ist zurück! Resident Evil: Welcome to Raccoon City brachte letztes Jahr Capcoms Horror-Klassiker erneut auf die Kinoleinwand. Mit Regisseur Johannes Roberts, der dank Filmen wie 47 Meters Down bereits Erfahrung mit schrecklichem Nervenkitzel hat, hält sich die Neuverfilmung der Videospielreihe eng an der Handlung der ersten beiden Titel inklusive zahlreicher ihrer berühmtesten Momente. Am 24. März könnt ihr euch den Horror auf Blu-Ray, DVD oder VoD-Dienste auch nach Hause holen!

Inmitten der in Raccoon City losbrechenden Zombie-Hölle kämpfen Claire Redfield (gespielt von Kaya Scodelario; unter anderem bekannt durch "Maze Runner" Pirates of the Caribbean: Salazars Rache") und der Polizei-Rookie Leon Kennedy (Avan Jogia; "Shaft", "Zombieland: Doppelt hält besser") ums nackte Überleben. Doch der wahre Horror entfaltet sich im alten Spencer-Anwesen, das vom Alpha-Team der S.T.A.R.S.-Einheit untersucht wird, nachdem der Kontakt zum Bravo-Team abgebrochen ist. Auf der Suche nach Überlebenden müssen sie zu ihrem Entsetzen feststellen, dass die Experimente der Umbrella Corporation auch dort ihr Unwesen treiben...

Resident Evil: Welcome to Raccoon City - Ankündigungstrailer Der Ursprung des Bösen! Resident Evil: Welcome to Raccoon City erzählt die Geschichte der ersten beiden gleichnamigen Spiele von Capcom nach.

Passend zur Veröffentlichung der Heimkino-Versionen von Resident Evil: Welcome to Raccoon City verlosen wir in Zusammenarbeit mit Highlight Film und ZOTAC eine von weltweit auf 30 Stück limitierten ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti AMP Extreme Holo Grafikkarten in der Limited Resident Evil: Welcome to Raccoon City Edition. Die stärkste werkseitig übertaktete ZOTAC GAMING GPU ist mit ihrem holografischen HoloBlack-Design ein echter Hingucker für euren Gaming-PC und behält dank verbesserter IceStorm 2.0-Kühlung und Activ Fan Control mit Freeze Fan Stop auch bei anspruchsvollsten Games einen kühlen Kopf. Zusätzlich habt ihr die Chance auf insgesamt fünf Fanpakete zum Film.

Alles, was ihr tun müsst, um an dieser tollen Verlosung teilzunehmen, ist unseren Instagram-Kanal zu besuchen und diesem sowie dem dem Profil unseres Schwesterportals mann.tv zu folgen sowie einen Kommentar unter dem Gewinnspiel-Post auf Instagram zu hinterlassen, in dem ihr verratet, welche Resident-Evil-Filme ihr bereits gesehen habt. Teilnahmeschluss ist der 10. April 2022 um 23.59 Uhr. Alle weiteren Informationen und Bedingungen findet ihr auf Instagram. Wir wünschen euch viel Glück!