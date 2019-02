Gerücht: Titel in Planung: Das sind die ersten Details

Neue mögliche Leaks zu Resident Evil 8 und dem Remake des dritten Teils sind aufgetaucht. Offenbar plant Capcom, alte verworfene Konzepte wieder aufgreifen zu wollen.

Dass die Resident-Evil-Reihe fortgesetzt wird, ist eigentlich ziemlich klar. Nun sind neue Gerüchte über Resident Evil 8 aufgetaucht, die einige spannende Details verraten und andeuten, dass die Fortsetzung an die Handlung des Vorgängers anknüpfen wird. Schauplatz soll eine Insel sein, die bis vor kurzem noch als Standort für ein geheimes Labor genutzt wurde. Durch schwierige Wetterlagen ist das Eiland von der Außenwelt abgeschnitten. In diesem Labor soll das Geheimnis um die aus Resident Evil 7 bekannte Biowaffe Evelyn, ähnlicher Kreaturen und möglicherweise über die Firma erfahren, die sie erschaffen hat, gelüftet werden.

Angeblich sollen sogar einige frühe Konzepte wieder ausgegraben werden, die während der Entwicklung von Resident Evil 4 verworfen wurden. Darunter unter anderem die Idee des Hook Man und die Halluzinationen. Folge dem folgenden Artikel, um mehr über diese Konzepte zu erfahren.

Halluzinationen spielten bereits in Resident Evil 7 eine wichtige Rolle. In der Fortsetzung soll sich der Spieler nie sicher sein, ob das, was er gerade sieht, Realität ist oder nicht. Überraschend ist, dass dem Leak zufolge die Egoperspektive des Vorgängers verworfen werden und durch die gelobte Perspektive aus dem Remake von Teil 2 wieder zum Einsatz kommen soll. Die Entwicklung soll bereits vergangenes Jahr begonnen haben.

Weiter wird über das Remake von Resident Evil 3 gemunkelt. Dieses solle im Falle des Entstehens noch vor Teil 8 veröffentlicht werden. Ein Interesse an Neuauflagen von Resident Evil 4 bis 6 bestehe seitens Capcom nicht. Der Leak geht auf den Twitter-Account EvilVR zurück. Dieser hatte bereits korrekt die 1-Shot-Demo des aktuellen Spiels vorhergesagt.