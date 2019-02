Vor einiger Zeit wurden mehrere Teile der Horror-Reihe Resident Evil für die Switch angekündigt; alle drei Titel haben nun einen Release-Termin erhalten.

Ihr wollt auch unterwegs eine gehörige Portion Survival-Horror genießen? Dementsprechend wartet ihr schon länger auf die Veröffentlichungstermine der bereits bestätigten Switch-Umsetzungen von Resident-Evil-Spielen? Capcom hat euch endlich erhört!

Via Twitter kündigte der Entwickler und Publisher nun die Release-Termine für die Switch-Versionen der insoweit bereits bestätigten Titel Resident Evil 0, Resident Evil HD Remaster und Resident Evil 4 an. Alle drei Survival-Horror-Spiele sollen demnach ab dem 21. Mai 2019 erhältlich sein; Vorbestellungen werden im Nintendo eShop schon ab dem 28. Februar 2019 - und damit noch in dieser Woche - entgegen genommen.

Zur Preisgestaltung stehen die Details seitens Capcom noch aus, fest steht aber schon jetzt, dass es in Europa alle drei Spiele separat zu kaufen geben wird. Ihr müsst also nicht direkt zu einem Dreierpack mit allen Titeln greifen.

Resident Evil 0 war ursprünglich für GameCube im Jahr 2002 veröffentlicht worden. Später erschienen Remakes von Resident Evil 0 und auch Resident Evil selbst für PS4 und Xbox One; diese finden ihren Weg nun auf die Switch. Resident Evil 4 erschien ursprünglich 2005 für GameCube und PS2.