Resident Evil 3 ist nicht gerade ein Spiel für lockeres Sightseeing. Doch wenn ihr euch trotz Zombie-Stress und Nemesis-Bedrohung ein wenig umschaut, könnt ihr einige gelungene Anspielungen und Geheimnisse entdecken. Wir haben für euch die zehn besten Easter Eggs zusammengetragen.

Platz 10: Im falschen Film

Vor allem die erste Hälfte des Spiels in und um die U-Bahn-Station ist vollgestopft mit popkulturellen Anspielungen, die möglicherweise Schlüsse auf den Filmgeschmack des Entwicklerteams zulassen. Unter anderem hängen dort Plakate zu den fiktiven Werken “Skull Stalker: Adrift in Space” und “Skull Stalker: On the Red Planet”. Dabei handelt es sich um Abwandlungen von Ridley Scotts “Alien” und James Camerons “Terminator”. Wer genau hinschaut, erkennt auch, was es mit dem Plakat zu “Air Combat 1942” auf sich hat: Es ist Capcoms Interpretation von “Top Gun”, bei dem Ridley Scotts jüngerer Bruder Regie führte. Außerdem spielt es auf Capcoms Shoot-’em-Up-Reihe Strikers 1945 an.