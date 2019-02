Aus Mr. X wird Mr. Sex. Dank eienr neuen Mod wird der schreckliche Tyrant aus Resident Evil 2 zum blaugebrannten Beach-Boy.

Mr. X hat sich seit dem Release von Resident Evil 2 im Januar zu einem Internetphänomen entwickelt. Kein Wunder, dass die Fan-Gemeinde des unermüdlichen Mutantenbosses gerne mehr von ihm sehen würde. Und damit meinen wir wirklich mehr. Auf dem PC existiert nun eine Mod, die genau dieses Bedürfnis befriedigt. Mit Waschbrettbauch, Sonnenbrille, Flip-Flops und knallengem Umbrella-Tanga büßt Mr. X seine Bedrohlichkeit gänzlich ein, wenn er Leon und Claire ohne Unterlass durch das RCPD verfolgt, als würde er nur nach einer Tube Sonnencreme fragen wollen. Denn die sollte er bei seinem kränklichen Teint unbedingt großzügig auftragen.

Falls euch dieses Bild von einer Bioorganischen Waffe in Aktion interessiert, solltet ihr euch das untenstehende Video ansehen. Der YouTuber und Resident-Evil-Fan Residence of Evil hat das Spiel mit der Halbnackt-Mod durchgespielt. Ihr werdet feststellen, dass das Umbrella-Logo auf dem Slip auch eine perfekte Zielscheibe abgibt. Nur solltet ihr bei diesem herrlichen Anblick nicht vergessen, dass Mr. X euch immer noch an den Kragen will. Was ist der nächste Schritt? Ein vollkommen nackter Tyrant? Solltet ihr die Beachboy Mr. X Mod selbst ausprobieren wollen, findet ihr den Link im Quellenabschnitt.