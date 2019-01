Letzte Woche wurde nach langem Warten endlich das Remake von Resident Evil 2 veröffentlicht. Die Kritiken fielen weitestgehend positiv aus, doch wie schlug sich das gute Stück denn am Ende im Handel?

Capcom dürfte mit den Wertungen von Resident Evil 2 Remake in der Presse durchaus zufrieden sein und auch die Spieler scheinen die Neuauflage des Survival-Horror-Klassikers gut anzunehmen. Zumindest verdichten sich schon jetzt die Anzeichen, dass das Spiel den Erfolg von Resident Evil 7 wiederholen kann.

Das erst am vergangenen Freitag offiziell veröffentlichte Horrorspiel avancierte in Großbritannien direkt zum Spitzenreiter in den Software-Charts. Zudem gab Capcom preis, dass bereits jetzt drei Millionen Exemplare ausgeliefert worden sind; dabei handelt es sich um die von Händlern georderte Menge, also nicht zwangsläufig um die tatsächlich an die Spieler verkauften Exemplare.

Zum Vergleich: Das angesprochene Resident Evil 7 wurde auch binnen der ersten drei Tage nach dem Release drei Millionen Mal ausgeliefert und in den zwei Wochen darauf weitere 500.000 Mal. Bis heute hat sich dieser Ableger der Horror-Reihe rund sechs Millionen Mal verkauft und laut Capcom ist es das Ziel, einen ähnlichen Erfolg nun auch im Hinblick auf die langfristigen Verkaufszahlen von Resident Evil 2 zu erzielen. Das Franchise als Ganzes hat mittlerweile 88 Millionen Exemplare verkauft, seitdem dieses im Jahr 1996 gestartet ist. Das originale Resident Evil 2 liegt bei 4,96 Millionen Exemplaren.

Unterdessen hat Capcom auch eine Webseite mit allerhand interessanter Statistiken ins Netz gestellt, die regelmäßig aktualisiert werden. Dabei ist ersichtlich, dass sich Gamer beim ersten Durchlauf zum Großteil für Leon S. Kennedy als Charakter entschieden haben; Claire Redfield hat deutlich das Nachsehen.

Unser Resident Evil 2 Remake Review könnt ihr hier nachlesen.