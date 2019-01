Ende des Monats soll das Remake von Resident Evil 2 für Furore sorgen, doch möglicherweise werdet ihr schon vorher selbst Hand anlegen können. Gerüchteweise steht eine spielbare Demo kurz vor dem Release.

Laut einem neuen Bericht von Daily Star könnte Capcom schon in den kommenden Tagen eine spielbare Demo zum Resident Evil 2 Remake veröffentlichen, die euch vorab Einblicke in das ambitionierte Horror-Remake gewährt.

Über die Feiertage hinweg soll ein Leak im Xbox Store nahegelegt haben, dass eine spielbare Demo zum Survival-Horror-Titel ab dem 11. Januar 2019 erhältlich sein wird - allerdings nur für die Xbox One. Spieler auf dem PC und der PS4 würden folglich in die Röhre schauen.

Die Demo soll zeitlich begrenzt bis zum 31. Januar erhältlich sein und wird es euch ermöglichen, das Remake ganze 30 Minuten lang auszuprobieren und zu zocken. Dabei könnt ihr dem Vernehmen nach auch so oft sterben wie ihr wollt, lediglich der Timer wird unentwegt weiter laufen bis die Spielzeit voll ist.

Capcom hat bereits in der Vergangenheit für einen begrenzten Zeitraum Demos kommender Titel veröffentlicht. Zuletzt gab es auf der Xbox One bereits eine Probierversion zu Devil May Cry 5, die am gestrigen Montag wieder aus dem Netz genommen wurde. Mit Resident Evil 2 Remake könnte man nun ähnlich verfahren.

Die Vollversion des Titels ist für den 25. Januar 2019 auf PC, PS4 und Xbox One eingeplant.