Noch vor der Tokyo game Show wird Capcom ein neues Resident-Evil-Spiel mit dem vorläufigen Namen Project REsistance enthüllen.

Capcom wird schon bald eine neues Resident-Evil-Spiel enthüllen. Derzeit trägt der Titel noch den Codenamen Project REsistance. Mehr informationen sollen am 9. September folgen, also noch vor der Tokyo Game Show. Wenige Tage später auf der Messe können Besucher auch shcon erstes Gameplay an der Capcom-Bude betrachten. Es soll sogar möglich sein, Project Resistance schon spielen zu können, sofern eine Vorabregistrierung vorgenommen wurde. Diese ist aber nur für Einwohner Japans möglich.

Bisher gibt es nur wenige Informationen zu dem Projekt, allerdings sollen bereits Bilder online durchgesickert sein. Ein Reddit-Nutzer hat den YouTube-Livestream zum Trailer auf einer Seite verwendet, die Thumbnails von Videos erstellt. Dadurch sind die ersten Screenshots bereits bekannt. Die Bilder sind klein und verschwommen, doch es scheint sich bereits ablesen zu lassen, dass es sich um kein vollwertiges Resident Evil, sondern ein Spin-Off-Multiplayer-Spiel für vier Personen handelt.