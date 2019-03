Erst sexy, jetzt auf Schienen. Mr. X aus Resident Evil 2 ist mal wieder zum Opfer von Moddern geworden. Einen Lacher konnten wir uns aber nicht verkneifen, wie er als Thomas, die Lokomotive durch das Polizeirevier brettert.

Mr. X aus dem Resident-Evil-2-Remake ist innerhalb kürzester Zeit zum Internetphänomen geworden. Der eigentlich einschüchternde und lange unbesiegbare Verfolger hat dank der neuesten Mod nun den letzten Rest seiner Bedrohlichkeit eingebüßt. Das Ergebnis ist aber nicht weniger verstörend. Kennt ihr noch "Thomas, die kleine Lokomotive"? Der Zug mit Gesicht, der Kindern die Welt des Zugverkehrs näherbringt? Stellt euch vor, die ausdruckslos starrende Dampflock verfolgt euch durch das Raccoon City Police Department, während ihr vor lauter Angst in Zombiehorden lauft.

Mit einer Mod ist das nun möglich. Im Gegensatz zu Mr. X kündigt sich Thomas, die kleine Lokomotive nicht durch bebene Schritte, sondern durch die fröhliche Eröffnungsmelodie der Kinderserie und Dampfgeräusche an. Wenn ihr euch das Video unter dieser Meldung anseht, solltet ihr unbedingt den Ton aufdrehen. Das unschuldige Erscheinungsbild sollte euch aber nicht von der eigentlichen Gefahr ablenken, die hinter der eisernen Fassade schlummert. Mr. X ist immer noch tödlich. Ihr solltet ihm also nach wie vor mit Feuergranaten zu Leibe rücken, um euch wertvolle Fluchtzeit zu verschaffen.

Entwickelt haben die Mod ZombieAli und DJ Pop. Wenn ihr selbst am PC von Thomas verfolgt werden wollt, müsst ihr die Files für das Modell und den Sound allerdings separat herunterladen. Zu den Downloads kommt ihr über den Link unterhalb dieser Nachricht. Was wohl als nächstes kommen wird? Den fast nackten Mr. X haben wir ja ebenfalls bereits gesehen.

There's now a Mr. X mod in Resident Evil 2 Remake that replaces him with Thomas The Tank Engine.



I live for this kind of shit pic.twitter.com/x3qwc2rvZ3