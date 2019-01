Capcom umsorgt die Fans von Resident Evil 2 nun doch nach Release mit zusätzlichen Inhalten. Vor allem Retro-Fans sollten aufhorchen.

Capcom hat heute eine ganze Reihe an neuen Informationen zu Resident Evil 2 enthüllt. Während einer Release-Feier im Rahmen eines Livestreams in Japan hat das Entwicklerstudio neue Features ins Rampenlicht gerückt, die in der nahen Zukunft auf uns warten. Besonders interessant ist dabei der neue Modus The Ghost Survivors. Es handelt sich um einen neuen, kostenlosen Modus, der irgendwann nach dem Release am 25. Janaur veröffentlicht wird.

Ghost Survivors würfelt Elemente zufällig durcheinander. Ihr erkundet die Spielwelt und verdient, je nach Leistung, Punkte, die später im In-Game-Shop ausgegeben werden können. Im Stream wurde erwähnt, dass der Modus einem klassischen Extreme-Battle-(Rogue-)-Modus ähneln wird. Das Besondere an dem Modus wird sein, dass auch NPCs wie Robert Kendo oder Katherine, die Tochter des Bürgermeisters, spielbar sein werden. Capcom bestätigte allerdings nicht, ob auch Hauptprotagonisten einen Auftritt in diesem Modus haben werden.

Retro-Fans dürfen sich über weitere spezielle Boni freuen. Capcom arbeitet derzeit an klassischen Kostümen für Leon und Claire, durch die ihre Charaktermodelle aussehen wie von vor 20 Jahren. Der Haken: Sie werden wohl Teil einer limitierten Promo-Aktion sein. Derzeit ist nicht einmal klar, ob diese Aktion weltweit stattfinden wird oder exklusiv einer Plattform vorbehalten bleibt. Es scheint, als erhielten die Kostüme Spieler, die spezielle PSN-Karten kaufen. Erst gestern hatten sich Mitarbeiter von Capcom noch unentschlossen über die Veröffentlichung zusätzlicher Inhalte für Resident Evil 2 gezeigt.