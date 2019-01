Leak: Dieser neue Modus soll an Bord sein!

Unlängst hat Capcom die 1-Shot Demo zu Resident Evil 2 Remake veröffentlicht. Da die Probierversion auch auf dem PC erhältlich ist, rief das natürlich Dataminer auf den Plan - und die haben nun durchaus interessante Infos zur Vollversion zu Tage gefördert.

Capcom dürfte dem Remake von Resident Evil 2 einen weiteren beliebten Spielmodus spendieren, wenn der Titel Ende des Monats offiziell erscheint. Das haben Dataminer anhand der Codezeilen in der unlängst veröffentlichten 1-Shot Demo zum Titel herausgefunden.

Demnach wird Resident Evil 2 Remake aller Voraussicht nach auch über einen New-Game-Plus-Modus verfügen, der Gamern neuerliche Durchläufe mit dem gleichen Charakter und Inventar ermöglichen dürfte, nachdem man das Spiel einmal abgeschlossen hat. Ein solcher Modus ist heutzutage mehr oder weniger üblich und häufig anzutreffen.

Damit dürfte Capcom die Neuauflage fit für die veränderte Gaming-Welt machen, schließlich war das Originalspiel mit einer durchschnittlichen Spielzeit von fünf bis sieben Stunden eher kurz. Mit New Game+ könnten passionierte Gamer weitere Stunden im Survival-Horror-Titel zubringen, wobei auch die Rückkehr der Kampagnen Leon A, Leon B, Clarie A und Claire B erfolgen soll. Entsprechende Erfahrungen mit New Game+ hat Capcom bereits, denn einen solchen Modus gibt es beispielsweise auch in Resident Evil 7.

Darüber hinaus wird in den Dateien auch immer wieder der Begriff "Rogue" vorgefunden, der auf einen weiteren Spielmodus hindeuten könnte. In diesem Kontext werden die Auswahl von Kostümen, Ranglisten und auch ein Shop-System erwähnt. Capcom hatte zuvor bereits angedeutet, dass der Titel einen neuen Modus spendiert bekommen soll, ob es sich dabei um "Rogue" handelt ist gegenwärtig aber noch offen.

Resident Evil 2 Remake erscheint am 25. Januar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.