Arbeitet Capcom an einem Resident Evil 3: Nemesis Remake? Laut einem gut informierten YouTuber ja, und der Release soll nicht allzu weit entfernt sein.

Nachdem Capcom bereits mit dem Remake von Resident Evil 2 erstklassig abgeliefert hat, warten Fans natürlich sehnsüchtig auf eine ähnliche Sonderbehandlung für den Nachfolger Resident Evil 3: Nemesis. Der YouTuber Spawn Wave, der bereits unter anderem vorab die Existenz von und die Mitarbeit George R.R. Martins an Elden Ring durchsickern ließ, nährt diese Hoffnungen.

In einem Video behandelt er ein Gerücht über das nächste Resident-Evil-Spiel. Dabei wird es sich offenbar nicht um Resident Evil 8, sondern um jenes Spiel handeln, in dem die titelgebende Kreatur Nemesis mitten in der Raccoon-Krise unerbittlich Jagd auf Jill Valentine macht, die versucht aus der sterbenden Stadt zu entkommen.

In dem Video wird kaum über inhaltliche Aspekte gesprochen, dafür immerhin schon über den Release. Demzufolge soll das Resident Evil 3 Remake bereits 2020 erscheinen. Spawn Wave geht davon aus, dass es noch im Dezember während der Game Awards angekündigt wird, abhängig davonin welchem Zeitfenster des kommenden Jahres es erscheinen soll.