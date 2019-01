Ab heute ist das gemeinhin als sehr gelungen beurteilte Remake von Resident Evil 2 offiziell für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Fans der Reihe dürfen sich aber auch an anderer Front über eine frische Umsetzung freuen.

Schon vor dem heutigen Release des Remakes von Resident Evil 2 hat die Neuauflage in der Presse rund um den Globus gemeinhin sehr gute Kritiken eingeheimst. Auch in unserem Resident Evil 2 Remake Review schnitt der Titel gut ab. Doch Fans der Reihe dürfen sich auch anderweitig freuen, denn offenbar wird der Stoff der Survival-Horror-Reihe nun auch in einer Netflix-Serie aufgearbeitet.

Wie das für gewöhnlich gut informierte Online-Magazin Deadline berichtet, entwickelt Netflix derzeit zusammen mit Constantin Film eine TV-Serie basierend auf der Horror-Marke. Constantin Film hatte diese bereits in der Kinofilmreihe erfolgreich umgesetzt, nachdem diese im Jahr 2002 debütierte. Insgesamt kamen schlussendlich sechs Filme dabei herum, zuletzt "Resident Evil: The Final Chapter" im Jahr 2016.

Sogar ein Reboot der Filmreihe war einst im Gespräch, wobei James Wan ("Saw", "Aquaman") als Producer eine Rolle spielen sollte. Während sich Wan von diesen Plänen verabschiedet zu haben scheint, soll Johannes Roberts ("47 Meters Down") als Writer und Director weiterhin involviert sein.

Unabhängig davon soll nun aber eben auch die angesprochene Netflix-Serie kommen. Der Streaming-Dienst hatte mit Umsetzung von Gaming-Stoff bereits bei Castlevania sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch eine Live-Action-Serie zu The Witcher befindet sich in Arbeit, die künftig von Resident Evil ergänzt werden könnte. Für Gamer könnte damit ein Netflix-Abo immer interessanter werden - vorausgesetzt die neuen Gerüchte bestätigen sich auch tatsächlich. Wir halten euch auf dem Laufenden.