Bereits im Januar dieses Jahres brachte Capcom durchaus erfolgreich das umfassende Resident Evil 2 Remake an den Start. Zuletzt war man davon ausgegangen, dass keine weiteren neuen Inhalte mehr für den Horrortitel erscheinen werden, doch wir könnten uns womöglich alle täuschen.

Seit dem Release des DLC-Pakets "Ghost Survivors" für Resident Evil 2 Remake sind mittlerweile Monate vergangen und es wurde äußerst still um den Survival-Horror-Hit von Capcom. Dementsprechend gingen die meisten Spieler davon aus, dass der Entwickler keine weiteren Inhalte für das Spiel plant. Jetzt gibt es jedoch womöglich einen Hinweis, dass doch noch ein Zusatzinhalt folgen könnte.

Nachdem kürzlich ein Update für das Spiel veröffentlicht wurde, tauchte nämlich plötzlich im Zusammenhang mit den Titel ein neues, noch nicht vollständiges Achievement auf. Dieses findet sich über alle Plattformen hinweg, also PC, PS4 und Xbox One.

Rumors flying around about a possible Resident Evil 2 Remake DLC that Capcom may be currently testing out due to THIS new unnamed achievement on Steam...what do you think? Just a test or is there more to come? pic.twitter.com/QlPmk21I5U