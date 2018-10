Im Januar des neuen Jahres wird das vielversprechende Resident Evil 2 Remake aus dem Hause Capcom erscheinen. Vom Horrorspiel wurde nun eine weitere Sonder-Edition mit zusätzlichen Inhalte angekündigt.

Wer mit einer Anschaffung der Neuauflage von Resident Evil 2 im kommenden Jahr liebäugelt, der bekommt von Capcom nun noch eine weitere Option an die Hand. Nachdem zuvor bereits eine Collector's Edition mit Sammler-Inhalten bestätigt wurde, kündigte der Entwickler und Publisher nun auch noch die sogenannte Deluxe Edition des Spiels an.

Die Deluxe Edition umfasst ein Wendecover und hat darüber hinaus auch ein DLC-Paket zu bieten, welches wiederum fünf Kostüme, eine Waffe und den Original-Soundtrack umfasst. Die Ankündigung erfolgte über den offiziellen Twitter-Account zur Horrorreihe.

Eines der alternativen Outfits für Protagonistin Claire ist eine Homage an ihre erste Inkarnation als Motorradfahrerin Elza Walker, die so als weiblicher Hauptcharakter in Resident Evil 1.5 debütierte, bevor sie später zu Claire Redfield weiterentwickelt wurde. Lions Nior-Kostüm weist hingegen Parallelen zum Look von Sebastian Castellanos in The Evil Within auf.

Die Deluxe Edition kostet einen Zehner mehr und bietet euch konkret:

Reversible Cover

“Elza Walker” Claire Kostüm

“Military” Claire Kostüm

“Noir” Claire Kostüm

“Noir” Leon Kostüm

“Arklay Sheriff” Leon Kostüm

Albert Model Samurai Edge Pistole

Resident Evil 2 Original Soundtrack Swap

Resident Evil 2 Remake erscheint am 25. Januar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.